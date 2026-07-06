Trump “olağanüstü” oyuncuyu övdü… İngiltere’nin yıldızı ABD Başkanı’nı büyüledi

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, "Üç Aslan"ı korkutucu Azteka Stadyumu'nda Meksika'yı mağlup etmesine yol açan tarihi performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu parlak performansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dikkatini çekti ve Trump, İngiltere'nin Meksika'yı yenerek Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından İngiliz yıldızı öven bir mesaj yayınladı.

ABD Başkanı, İngiltere milli takımı Meksika karşısında öne geçen golü attıktan hemen sonra Twitter’da şöyle yazdı: “İngiltere’den Harry Kane, harika bir oyuncu.”

Kane, 2026 Dünya Kupası'nda unutulmaz bir gece yaşattı; bir gol atıp bir golün hazırlayıcısı olarak İngiltere'yi ev sahibi takıma karşı ezici bir galibiyete taşıdı ve on maçtır yenilgi bilmeyen bu kalesinin tam kalbinden çeyrek finale yükselme biletini aldı.

Kağıt üzerinde İngilizlerin görevi imkansız görünüyordu; zira Meksika milli takımı, Dünya Kupası tarihinde Azteka Stadyumu’nda kaydedilen en uzun galibiyet serisiyle maça girmişti. Ancak Kane ve takım arkadaşları bu hakimiyeti kırarak efsaneye son verdi.

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump bir futbol uzmanı olarak bilinmese de, Kane’in onun açık övgüsünü kazanması dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor; özellikle de ABD bu yaz Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinden biri olduğu için.

Trump’ın mesajı, takipçilerin “muhteşem” olarak nitelendirdiği performansı taçlandırdı; bu performansla kaptan, Meksika’nın kapılarından İngiliz tarihini yeniden yazdı.

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