Trump itiraf ediyor: Messi’ye karşı bahis oynamam… Ronaldo’nun konumu ise şöyle

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Pazar akşamı MetLife Stadyumu’nda oynanacak Arjantin ile İspanya arasındaki 2026 Dünya Kupası final maçını izleyecek.

Fox kanalında gazeteci Jenny Taft ile önceden kaydedilen bir röportajda Trump, İspanya mı yoksa Arjantin mi için tezahürat edeceği konusunda açıkça bir tercih belirtmedi.

USA TODAY sitesi, röportaj sırasında Trump’ın yaptığı açıklamaları yayınladı; Trump, röportajda Lionel Messi’ye karşı bahis oynamasının kendisi için zor olduğunu vurguladı.

Trump, “Bu konuyu çok düşündüm. Bana bu sorunun sorulacağını biliyordum. Herhangi bir tarafa taraf olmak istemiyorum, ancak bu siyasi açıdan çok da önemli değil. Arjantin Cumhurbaşkanı benim arkadaşım ve harika bir iş çıkardı. Ama şunu söylemeliyim ki, Messi’ye karşı bahis oynamak zor” dedi.

Trump, “Hiçbir milli takıma taraf olmayacağım. Sadece Messi’ye karşı bahis oynamak zor diye düşünüyorum. O harika bir oyuncu” diye ekledi.

Trump ayrıca Messi’yi futbol tarihinin “en büyük oyuncularından biri” olarak nitelendirerek, onu Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile aynı kefeye koydu.

ABD Başkanı, “O kesinlikle en büyük oyunculardan biri. Bu bilgileri oğlum Baron’dan alıyorum, o büyük bir futbol hayranı. Ancak burada yer alan bir dizi muhteşem oyuncu da var. Yine de, Cristiano Ronaldo’dan her zaman hayranlık duymuşumdur, aynı şekilde Messi’den de her zaman hayranlık duymuşumdur” dedi.