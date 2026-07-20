Trump, Infantino’yu şaşırttı: Dünya Kupası’na yeniden ev sahipliği yapmak istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’ya, 2026 Dünya Kupası’nın büyük başarısını övdükten sonra, ABD’nin Dünya Kupası’na yeniden ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunacağını bildirdi.

Trump, 6 hafta süren turnuva kapsamında ilk kez bir maçı izlemek üzere New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen final maçına katıldı.

2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması planlanan İspanya, Portekiz ve Fas’ın yanı sıra, turnuvanın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılış maçlarının üçü de Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da oynanacak.

"Harika" olarak nitelendirdiği turnuvanın ardından Trump, ABD'nin artık bir "futbol ülkesi" haline geldiğini ve Dünya Kupası'nın mümkün olan en kısa sürede tekrar Amerika topraklarına dönmesini istediğini vurguladı.

“The Athletic” sitesi, final maçı öncesinde Trump’ın “Fox Sports” kanalından gazeteci Jenny Taft ile yaptığı röportajdaki açıklamalarını yayınladı.

Trump, “Seyirci doluluk oranının %99,9’a ulaştığını düşünüyorum; ancak bu rakam kesin olmayabilir, çünkü stadyumlar aslında sonuna kadar doluydu” dedi.

Trump sözlerine şöyle devam etti: “Turnuvanın elde ettiği rakamlara dayanarak, derhal yeniden ev sahipliği başvurusunda bulunacağız. Ancak şunu da söyledim: Sürpriz unsurunu azaltmak için, ev sahipliğini kazandığımızı açıklayabilir ve bir sonraki turnuvayı başka bir ülkeye, hatta belki bir sonraki turnuvayı da başka bir ülkeye verebilirsiniz. Ama Dünya Kupası’nı bir kez daha düzenlemeliyiz ve bu, ben hâlâ görevdeyken gerçekleşmeli. Duyuyor musun, Gianni?"

Suudi Arabistan’ın 2034 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması planlanıyor; bu da, organizasyonu henüz belirlenmemiş bir sonraki turnuvanın 2038 yılında gerçekleşeceği anlamına geliyor.