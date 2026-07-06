Trump, Infantino'ya yaptığı telefon görüşmesini doğruladı: "Hakemin şüpheli bir geçmişi var!"

ABD Başkanı Donald Trump, Folarin Balogun’un pazartesi gecesi ile salı sabahı arasında oynanacak Belçika maçında yine de forma giyebilmesini sağladığını itiraf etti.

Pazar akşamı FIFA, ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçta (2-0) kırmızı kart gören Balogun'un, Belçika ile oynanacak sekizinci final maçında cezalı olmayacağını ani bir açıklamayla duyurdu.

Gazeteci Ben Jacobs ve The New York Times’a göre, bu karar Başkan Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya yaptığı bir telefon görüşmesinin sonucu olarak alındı.

Trump, Pazartesi günü Oval Ofis’te bulunan gazetecilere, Infantino ile bu konuyu görüştüğünü doğruladı.

“Spor hakkında çok şey biliyorum ve bu bir faul değildi. Tam hızda koşan ve birbirlerine çarpan iki adam görüyorum,” diye söze başlayan Trump,

“Bu hakemin (Raphael Claus, ed.) zaten şüpheli bir geçmişi var. İsterseniz size birkaç örnek verebilirim,” diye devam etti Trump. “Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum, çünkü bu kargaşaya yol açar, ama kimse bunu anlamıyor. Ayrıca görüntüleri yavaş çekimde izlememeliydi, çünkü o zaman birdenbire bambaşka şeyler görüyorsunuz.”

“Hızlı çekimde izlerseniz, sadece birbirlerine doğru koşan iki adam görürsünüz. Başta kırmızı kartın ne olduğunu bilmiyordum, ama bir sonraki maçta oynayamayacağını duyduğumda şöyle dedim: ‘En iyi oyuncularımızdan birinin oynayamaması çok haksızlık.’”

“Yani doğru. FIFA’dan birine durumu yeniden gözden geçirmesini rica ettim,” diye ekledi Trump basın toplantısında.







