Trump'ın yardımıyla: Infantino FIFA'yı özel mülke dönüştürmek ve Amerikan yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tırmanışla karşı karşıya. Miami'deki evinde Nikaragualı bir ev hizmetçisinin istihdam edilmesine ilişkin iddialar hakkında soruşturma açılmasını talep eden resmi bir şikâyet, ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) sunuldu.

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Hizmetçi, görevleri yalnızca Infantino ailesine özel ev hizmetleri sunmakla sınırlı olmasına rağmen maaşını FIFA'ya bağlı bir kuruluştan alıyordu.

Şikâyeti inceleyen İngiliz "The Guardian" gazetesine göre, göçmenlik hukuku uzmanı ve Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi'nin eski genel müdürü avukat Abed Ayoub, FIFA'nın üst yönetimini, başkanına özel ev hizmetlerini finanse ederek örgütün vergiden muaf statüsünü kötüye kullanmakla suçladı.

Şikâyette, çalışanın "Miami'deki ikametgâhlarında Gianni Infantino ve eşi Lina'ya özel olarak ev işleri yaptığı, bu sırada FIFA'ya bağlı bir kuruluş aracılığıyla ücret ya da yan haklar aldığı" belirtildi.

Şikâyette, "Örgütün kaynaklarının kişisel menfaat sağlamak için kullanılmasının, özel menfaat kuralları, kurumsal yönetim ve mali ifşa konularında ciddi sorular doğurduğu" uyarısı yapılırken, bu ihlallerin kanıtlanmasının FIFA'yı ABD'deki vergi muafiyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekildi.

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Davanın kökeni, "New York Post" ve "The Telegraph" gazetelerinin bu ayın üçünde yayımladığı, 33 yaşındaki Yajairlín del Socorro Fernández'in Miami'deki lüks bir rezidans kulesinde Infantino ailesinin ev hizmetçisi olarak çalıştığını ortaya koyan haberlere dayanıyor.

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7 Ocak 2026 tarihli bir iç belgeye göre Fernández, 1 Ağustos 2024 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında tam zamanlı olarak çalıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Fernández'in 2025 yılı boyunca yararlandığı insani programı iptal etmesinin ardından da çalışmayı sürdürdü; bu durum, yasal statüsünün düzensiz hâle geldiği bir dönemin ortaya çıkmasına yol açtı.

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Haberlerde ayrıca Infantino'nun, Amerikalı danışmanı ve 2026 Dünya Kupası'ndan sorumlu Beyaz Saray çalışma grubunun önde gelen üyesi Carlos Cordeiro'dan, çalışanın C11 kategorisinden istisnai bir çalışma izni almasına yardımcı olmak için müdahale etmesini istediği belirtildi ve bu izin Ocak 2026'da sağlandı.

FIFA'nın suçlamalara yanıtı

Kendi cephesinden FIFA, suçlamaları tamamen reddetti ve örgütün bir sözcüsü şunları söyledi: "FIFA başkanının özel ve ev yaşamına ilişkin konular özeldir, ancak her türlü şüpheyi gidermek adına belirtelim ki, herhangi bir ev çalışanının masraflarını başkan bizzat kendisi üstlenmektedir."

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Örgüt, gerekli yasal izinleri almadan kişilerin istihdam edildiğine dair tüm iddiaları reddettiğini ekledi ve bazı tarafları FIFA'nın istikrarını sarsmaya çalışmakla ve başkanını defalarca hedef almakla suçladı.

Infantino ailesine özel kolaylıklar

FIFA kaynaklarının kullanımına ilişkin sorular yalnızca ev hizmetçisi meselesiyle sınırlı kalmadı; Infantino ailesinin bireylerinin Miami Uluslararası Havalimanı'nda özel protokol hizmetlerinden yararlanmasına kadar uzandı.

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Fransız "L'Équipe" gazetesi, FIFA başkanının ailesinin, geçiş işlemlerinin hızlandırılmasını ve havayolu şirketleri ile federal makamlarla koordinasyonu kapsayan özel hizmetlerden yararlandığını izleyen belgeleri incelediğini ve bu kolaylıkların genellikle resmî ziyaretlere ayrıldığını belirtti.

Belgelere göre Infantino ailesi, Ocak 2024 ile Ekim 2026 arasındaki dönemde 73 ayrı olayda, toplam 125 bireysel yararlanma durumuyla bu hizmetlerden faydalandı.

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Kayıtlar, Infantino'nun bu olayların yaklaşık yarısında aile bireylerinin yanında bulunmadığını ortaya koydu; eşi Lina'nın adı 46 olayda geçerken, bunların 37'sinde eşi hazır değildi.

Kızları da bu kolaylıklardan her biri yaklaşık 20 kez yararlandı.

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Infantino'nun kendisine gelince, adı kayıtlarda yalnızca 24 kez yer aldı; bunun 16'sı 2024 yılında, 7'si 2025'te ve bir tanesi de 2026'da olmak üzere, geçen Mart ayından bu yana bu hizmetlerin yeniden kullanıldığına dair hiçbir kayıt bulunmuyor.

"L'Équipe", misilleme önlemlerine maruz kalmaktan korktuğu için kimliğinin açıklanmamasını isteyen eski bir FIFA yetkilisinin, Infantino'nun Uluslararası Futbol Federasyonu'nu kendi özel kuruluşuymuş gibi ele aldığını ve kaynaklarını defalarca kişisel amaçlarla kullandığını söylediğini aktardı.