Trump’ın yardımıyla… Fas, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya bir adım daha yaklaştı

İspanya’da, Fas’ın 2030 Dünya Kupası finali ev sahipliği yarışını kazanmaya doğru ilerlediğini vurgulayan sesler giderek yükseliyor.

Bazı medya kaynakları, Fas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle bu yarışı kendi lehine sonuçlandıracağını, İspanya’nın ise geride kalarak final maçına ev sahipliği yapma fırsatını kaçıracağını belirtiyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, The Objective'ten alıntı yaparak, 2030 Dünya Kupası finalini kimin ev sahipliği yapacağına karar verecek olan FIFA Konseyi'nin oylarını Fas'ın şimdiden garantilediğini bildirdi.

Gazete, Fas’ın 37 oydan 22’sini elinde bulundurduğunu ve Trump yönetiminin nüfuzu sayesinde Afrika, Asya, Kuzey Amerika ve Okyanusya federasyonlarının oylarını, Katar ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra garantilediğini vurguladı.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir fotoğrafını yayınlayarak, “Trump, Fas’ın müttefiki” yorumunu ekledi.

Ser Radyosu’ndaki “El Larguero” programında konuşmacılar, bu bilgileri doğru bir bağlama oturtmak amacıyla şunları söyledi: “Bu stadyumun inşaatına bir yıl önce başlandı; stadyum 115 bin seyirci kapasitesine sahip olacak ve projenin Aralık 2027’de tamamlanması planlanıyor. Şu ana kadar çalışmaların yaklaşık %30’u tamamlandı. Kazak'taki stadyumda 10 bin işçinin katılımıyla çalışmalar günde 24 saat sürüyor."

Programın katılımcıları, “Orada bulunduktan sonra edindiğimiz izlenim, Faslı lobi gruplarının yıllardır bu konuda çalıştığı ve bu konunun onlar için bir devlet meselesi olduğu yönünde” diye ekledi.

Bu bağlamda, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozano’nun İspanya’nın adaylığını savunduğu açıklamalarının etkisi sınırlı kaldı.

Lozan, Ser Radyosu’na yaptığı açıklamada, “İspanya final maçına ev sahipliği yapmalıdır, çünkü bu Dünya Kupası esasen İspanya ve Portekiz arasında ortak bir proje olarak doğdu, daha sonra Fas da bu projeye katıldı,” dedi.