Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Belçika karşısında forma giymesine izin verdiği ABD'li forvet Folarin Balogun'a uygulanan cezaya ilişkin tartışmalı kararını savunmaya hazırlanıyor. Oyuncunun Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmesine rağmen sahaya çıkabilmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığı bir olayla ilişkilendirilmişti.

İspanyol "Marca" gazetesinin FIFA Konseyi'ne yakın kaynaklardan aktardığına göre federasyon, yarın perşembe günü yapılacak toplantısında, disiplin yönetmeliğinin bu durumda yeterince açık olmadığı tezini savunacak. Bu argümanla, cezanın infazını erteleme kararını gerekçelendirmeyi amaçlıyor. Söz konusu karar, Belçika, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA ve bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından eleştirilmiş ve soruşturma açılması talep edilmişti.

Kararı geçmişe dönük olarak haklı çıkarmak için yönetmelik değişikliği

Kaynaklar, FIFA'nın disiplin yönetmeliğinin 27. maddesinin ifadesini değiştirmeyi değerlendirdiğini belirtiyor. Bu adımın, olaya yaklaşım biçimini gerekçelendirmeyi hedeflediği, siyasi müdahalenin karar üzerinde etkili olup olmadığına dair soru işaretlerinin sürdüğü aktarılıyor.

Son yirmi yılda yayımlanan yönetmelik ve genelgelere göre yürürlükteki kurallar, kırmızı kartın en az bir maç otomatik men cezası gerektirdiğini öngörüyor.

Cezaya itiraz edilebilecek durumlar ise, kırmızı kart gören oyuncunun kimliğinin yanlış tespit edilmesi ya da ihraç kararında ağır ve açık bir hata bulunması gibi belirli koşullarla sınırlı tutuluyor.

Trump'ın telefonu krizi alevlendirdi

Balogun meselesi, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en büyük krizlerinden birine dönüştü. Trump'ın Infantino'yu arayarak oyuncunun Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı kartın yeniden incelenmesini talep ettiği, pozisyonun faul dahi olmadığını savunduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı bu görüşmeyi kendisi de kabul etti.

Buna karşılık FIFA Disiplin Komitesi, kararını alırken herhangi bir müdahaleye maruz kaldığını reddetti. Federasyon, 6 Temmuz'da yayımladığı açıklamada, Balogun'un aynı ayın birinde gördüğü kırmızı kartı iptal etmediğini, ancak cezanın infazını şartlı ve denetimli biçimde erteleme kararı aldığını belirtti.

Komite, oyuncuya bir maç men cezasının yanı sıra 40 bin dolar para cezası verdi; ardından men cezasının infazını bir yıl süreyle erteleme kararı aldı. Bu da Balogun'un son 16 turunda Belçika karşısında forma giymesine imkân tanıdı.

Ancak ABD Millî Takımı, forvetinin sahada olmasından yararlanamadı; Belçika'ya 4-1 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Balogun: Şaka olduğunu düşündüm

ABD'nin turnuvadan elenmesinin ardından Balogun, cezasının ertelendiği kendisine bildirildiğinde verdiği tepkiyi anlattı. Oyuncu, ilk anda bunun bir "şaka" olduğunu düşündüğünü belirterek yaşananları "gerçeküstü" olarak nitelendirdi.

Olay, futbolda disiplin kararlarının bağımsızlığı ve yönetmeliklerin tüm millî takımlar ile oyunculara tutarlı biçimde uygulanıp uygulanmadığına dair soruları yeniden gündeme taşıyor. FIFA'nın kararını konseyi önünde savunmaya hazırlanması, olayın ayrıntılarına ilişkin tartışmaların da sürmesine yol açıyor.