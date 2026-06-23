"Trump'ın Mısır'a övgüsünün" ardından... İbrahim Hasan teknoloji tuzağına mı düştü?

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Hasan, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki Firavunlar’ın performansını övdüğüne dair yaptığı sürpriz açıklamalarla tartışma yarattı.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir atmosfer yaşıyor. İlk iki maçında Belçika ile berabere kalıp Yeni Zelanda'yı yenerek 4 puan toplayan takım, bir sonraki tura yükselmeye çok yaklaştı.

"MBC Mısır" kanalına konuk olan İbrahim Hasan, "ABD Başkanı Trump'ın bizi övdüğünü öğrendik; performansınızın kalitesi ne kadar kanıtlanırsa, size duyulan saygı da o kadar artar" dedi.

Mısır Milli Takımı teknik direktörünün açıklamaları birçok kişinin dikkatini çekti, özellikle de bu övgüyü kendisine ileten tarafı veya Trump’ın bu sözleri hangi vesileyle sarf ettiğini açıklamaması nedeniyle.

İbrahim Hasan’ın sözleri, yapay zeka ile üretilmiş gibi görünen ve ABD Başkanı’nın Mısır milli takımını ve Dünya Kupası’ndaki performansını övdüğü bir video klibin yaygın olarak paylaşılmasıyla aynı zamana denk geldi.

Bu noktada şu soru akla geliyor: İbrahim Hasan’ın bahsettiği bilgi, dolaşımda olan bu videoya mı dayanıyordu?

Şu ana kadar bunu doğrulayan herhangi bir kanıt bulunmamaktadır; ayrıca Mısır Milli Takımı teknik direktörü videoya hiç atıfta bulunmamıştır. Ancak, uydurma videonun yayılması ile Hasan’ın açıklamaları arasındaki zamanlama, sosyal medyadaki takipçiler arasında geniş çapta şüphe uyandırmıştır.

Ayrıca, Beyaz Saray’dan veya ABD Başkanı Donald Trump’tan, Mısır milli takımının şu anki Dünya Kupası katılımı sırasında açıkça övgü içeren herhangi bir resmi açıklama yapılmadı; bu da İbrahim Hasan’ın atıfta bulunduğu bilginin kaynağı hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Son aylarda yapay zeka ile üretilen videoların giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, kamuoyunda tanınan kişiler ve sporcular uydurma haberlerin ve videoların tuzağına düşmeye daha açık hale geldi; bu da bilgi kaynaklarının doğrulanmasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

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