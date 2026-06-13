Trump'ın iradesine rağmen 4 İranlı yetkiliye ABD'ye giriş izni verildi!

İran Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda milli takıma eşlik edecek heyetinin 4 üyesine ABD vizesini almayı başardı; Donald Trump'ın verdiği ilk ret kararına karşı yaptıkları itirazın kabul edilmesinin ardından, heyetteki diğer 11 üye, aralarında Federasyon Başkanı Mehdi Taj'ın da bulunduğu, ABD topraklarına giriş yapmaktan men ediliyor.

İran Federasyonu kaynaklarının açıklamasına göre, heyetin 10 üyesi ABD'ye giriş vizesi verilmemesi üzerine resmi itirazda bulunmuş, bunlardan sadece 4'ü davayı kazanabilmiş; bu kişiler arasında milli takım teknik kadrosundan bir analist ve federasyonun uluslararası bölümünden iki yetkili yer alırken, diğer altı kişinin itirazları ise reddedildi.

ABD'ye girişleri yeniden engellenen İran heyeti üyeleri arasında, Federasyon Başkanı Mehdi Taj'ın yanı sıra, Federasyon Başkan Yardımcılarından biri, iki yönetici, bir basın sorumlusu ve bir güvenlik görevlisi de bulunuyor. Bu karar, Dünya Kupası'nın başlamasına rağmen Washington ile Tahran arasındaki diplomatik gerginliğin devam ettiğini yansıtıyor.

İran, Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile birlikte yedinci grupta yer alıyor. İran, Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda Belçika ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak, Mısır ile ise Seattle'da oynayacak.