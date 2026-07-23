Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, perşembe günü, Amerikalı forvet Folarin Balogun meselesi nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'ya resmi bir şikâyette bulunacağını açıkladı.

Klaveness, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı son Dünya Kupası müsabakaları sırasında FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu telefonla arayarak, Balogun'a bir maçta gördüğü kırmızı kart sonrası verilen men cezasının kaldırılmasını talep ettiğini ortaya koydu.

Klaveness, FIFA'nın oyuncuya verilen men cezasını gerçekten de kaldırdığını belirtirken, Infantino kararla Trump'ın telefon görüşmesi arasında herhangi bir bağlantı olduğunu reddetti. Analistlerin çoğu ihraç kararının sert olduğu konusunda hemfikir olsa da, olay etrafında kopan tartışma turnuvanın ikinci yarısının gidişatına damga vurdu.

İngiliz "Times" gazetesine verdiği röportajda Klaveness, FIFA yetkililerine sert eleştiriler yönelterek onları meseleyi örtbas etmeye çalışmakla suçladı ve Infantino'yu Balogun'un men cezasını kaldırma kararının yanlış olduğunu itiraf etmeye çağırdı.

Klaveness, FIFA'ya ve özellikle erkekler Dünya Kupası'nı 48 takıma çıkarma kararının ardından Avrupa kıtası dışında geniş bir popülariteye sahip olan başkanı Infantino'ya sık sık yönelttiği eleştirel tutumlarıyla tanınıyor. Bu karar, dünya futbolunun yönetim organının başkanlığı için gelecek yıl yeniden bir başkanlık dönemi kazanma şansını da güçlendiriyor.