ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı ve Beyaz Saray'ın 2026 Dünya Kupası'ndan sorumlu ekibinin eski yürütme direktörü Andrew Giuliani, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'yu güçlü bir şekilde savundu ve onu görevden almayı düşünen herkesin "akıl muayenesine ihtiyacı olduğunu" belirtti.

Giuliani, bu yaz düzenlenen turnuva öncesinde ve sırasında Infantino ile yakın çalışmıştı ve FIFA'nın ortaya attığı "FIFA Forward Enterprise" planının iptal edilmesinin ardından süregelen tartışmalar arasında onu savunmaya koştu.

Giuliani, ABD'li "Independent" sitesinin aktardığı açıklamalarında, Infantino'ya yönelik eleştirilerin kıskançlık ve siyasi hesaplardan kaynaklandığını söyleyerek şunları ekledi: "Bu bir siyaset meselesi. Başkan Trump'ı siyasi açıdan hedef aldıklarında bunu daha önce gördüm. İnsanlar başkaları büyük başarılara imza attığında kıskanıyor. Gianni Infantino'nun FIFA için yaptığı şey ise onu mümkün olduğunu düşünmedikleri bambaşka bir seviyeye taşımak oldu."

2026 Dünya Kupası onun kendi vizyonu

Giuliani, 2026 Dünya Kupası'nın önemine dikkat çekerek bunun Infantino'nun kendi vizyonundan doğan ilk turnuva olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Şunu hatırlamalısınız ki bu, Gianni Infantino'nun başkanlığı döneminde ev sahipliğini kazanmayı başardığı ilk Dünya Kupası turnuvası. Rusya ve Katar turnuvalarını devraldı ve onları yönetmede iyi bir iş çıkardı, ama bu ilk olanı, onun kendi vizyonu."

Giuliani, ulusal ve kıtasal federasyon başkanlarına sert bir uyarıda bulunarak şunları söyledi: "Söylemek istediğim şu ki, Gianni Infantino lehine oy vermemeyi düşünen herhangi bir federasyon başkanı için bu, meslek hayatının en aptalca kararlarından biri olur."

Rekorlar ve hatalara karşı savunma

Giuliani, son turnuvanın organizasyonel ve mali başarısını överek şunları ekledi: "Bu adam az önce dünyanın gelmiş geçmiş en büyük spor etkinliğini hiçbir aksilik olmadan organize etti ve son Dünya Kupası'nın gelirinin dört katından fazla gelir elde etti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu görevden almayı düşünüyorsunuz; eğer Gianni oybirliğiyle yeniden seçilmezse, ona karşı oy veren herkesin akıl muayenesine ihtiyacı vardır."

Giuliani, krizi alaya alarak FIFA'nın, Trump'ın daha önce ortaya koyduğu "Amerika'yı Kurtarma Yasası" tarzında bir "FIFA'yı Kurtarma Yasası'na ihtiyaç duyabileceğini" söyledi.

Giuliani, tıpkı Trump gibi, FFE önerisinden medya yayınlamadan önce haberdar olmadığını doğruladı ve Infantino'nun eleştirmenlerini acele etmemeye ve onun tüm kariyerini değerlendirmeye çağırdı.

Ayrıca, tartışma patlak verdiğinden bu yana Infantino ile konuştuğunu ve önümüzdeki aylar boyunca, hatta gelecek yılın mart ayına kadar yeni bir dönem için yeniden seçilmeyi kazanmak adına iyi bir planı olduğuna inandığını belirtti.

FIFA'nın tartışmalı önerisiyle ilgili olarak Giuliani şunları söyledi: "Hepimiz insanız ve Gianni'nin bu konuda son zamanlarda açıklamasını yaptığını düşünüyorum, ama bunu, sporun kâr ve ticari pazarlama konusu haline geldiği bir dönemde insanların fark ettiği o meselelerden biri olarak görüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Gianni'nin tüm başarılarına bakmak ve onun her zaman kuruluşunu daha iyi hale getirmeye çalıştığını fark etmek gerekir. Sürekli daha iyisini yapmaya çalışman, şurada burada bir hata yapmayacağın anlamına gelmez; bir insan olarak bu olabilir. Ama ben onun tüm başarılarına bakıyorum ve diyorum ki: Bu, liderlik konusunda görmek istediğim kişidir."