Bugün yayımlanan bir basın haberi, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanı Gianni Infantino'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile olan ayrıcalıklı ilişkisini yasa dışı bir konuda kullanmakla suçlandığını ortaya koydu.

"The Sun" gazetesine göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Amerika Birleşik Devletleri'nde "kaçak" hizmetçisine çalışma izni almak için Başkan Trump ile olan ilişkilerini kullanmakla suçlandı.

Nikaragua doğumlu Yajarlin del Socorro Fernandez'in ülkedeki oturma izni, Trump'ın Haziran 2025'te dört Orta Amerika ülkesine ilişkin anlaşmaları iptal etmesinin ardından iptal edildi.

Ancak Infantino'nun Miami'deki evinde çalışan Fernandez, onun bordrosunda kalmaya devam etti.

FIFA Başkanı'nın daha sonra, Florida'da kalmasının yolunu kolaylaştırması için eski ABD Futbol Federasyonu Başkanı Carlos Cordeiro'dan yardım aldığı söylendi; ancak başvurusunda yanlış bir adres verilmişti.

"New York Post" gazetesi, 33 yaşındaki Fernandez'in, David Beckham'ın kısa süre önce 18 milyon sterline bir çatı katı dairesi sattığı One Thousand Museum adlı milyonerler sırasındaki Infantino'nun evinde yaşadığını yazdı.

Ancak 2026'nın başlarında verilip daha sonra geri çekilen "C11" vizesi için yaptığı başvuruda farklı bir adres yer alıyordu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yorum yapmayı reddetti; ancak bu ifşaat, Infantino ve Zürih yetkililerinin, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) üç belge grubunun eksiksiz biçimde açıklanmasına yönelik taleplerine yalnızca kısmen yanıt verdiği bir dönemde geldi.

Avrupalı yetkililer, FIFA Forward Enterprises şirketinin Dünya Kupası'ndaki bir payı özel sektör yatırımcılarına satmaya yönelik başarısız planıyla ilgili tüm belgeleri, Trump'a FIFA Barış Ödülü verilmesi kararını ve Mundial sırasında Amerikalı forvet Folarin Balogun'a verilen kırmızı karttan kaynaklanan otomatik cezanın kaldırılmasında Infantino'nun oynadığı rolü görmek istiyor.

Geçen ay belgelere tam erişim sözü verilmesine rağmen FIFA, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt de dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerine, "temel" olarak nitelendirilen belgeleri incelemek için Zürih'e seyahat etmeleri gerektiğini ve fotoğraf çekemeyeceklerini ya da herhangi bir bilgiyi ifşa edemeyeceklerini bildirdi.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun, gelecek mart ayında Fas'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde Infantino'ya rakip olacak bir aday bulmak için yalnızca iki haftası var.

Tottenham'ın eski savunmacısı Ramon Vega, FIFA başkanlığı için Infantino'ya karşı aday olma niyetini açıkladı.

Seçimler, Fas'ın Rabat kentinde düzenlenecek 77. FIFA Kongresi'nde yapılacak.