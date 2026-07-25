ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basketbolunun yıldızı LeBron James ile yeni bir krizin fitilini ateşledi. Trump, ABD profesyonel liginin tarihindeki en iyi oyuncunun kim olduğuna dair ezeli tartışmayla ilgili bir soruya cevap verirken James'i ırkçılıkla suçladı.

Tartışma yaratan açıklamalarında Trump, arkadaşı ve golf oyun arkadaşı olarak nitelendirdiği Michael Jordan'ın James'e tartışmasız bir şekilde üstün olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Bence LeBron belki ırkçıdır ya da belki Trump'ı sevmiyordur, bilmiyorum. Ben yalnızca beni sevenleri severim, bu yüzden hiç tereddüt etmeden Michael Jordan'ı seçerim."

ABD Başkanı, geçtiğimiz cuma günü önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında Philadelphia 76ers takımına transfer olduğunu açıklayan James'e yönelik bu ağır suçlamasını destekleyecek herhangi bir açıklama ya da kanıt sunmadı. Bu, James'in Amerikan profesyonel ligindeki kariyerinin 24. sezonu olacak.

James, başarılarla dolu bir sicile sahip; ABD profesyonel ligi şampiyonluğunu 4 kez kazandı, ayrıca ligin en iyi oyuncusu ödülünü ve final maçlarının en iyi oyuncusu ödülünü de dörder kez elde etti. Bu da onu oyunun tarihindeki en önemli efsanelerden biri haline getiriyor.