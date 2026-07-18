Trump: Dünya Kupası’nı Kanada ve Meksika olmadan düzenlemek istiyoruz… Infantino harika bir karar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Cumartesi sabahı (GMT saatine göre) Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmede, “Meksika ve Kanada olmadan” yeni bir Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmayı önerdi; bu alaycı açıklama, salondakileri güldürdü.

Trump, bir basın toplantısında şunları söyledi: “Başka bir Dünya Kupası düzenlemeliyiz… Meksika ve Kanada olmadan!”

ABD Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Bunu bir kez daha yapmak istiyoruz, başka bir ülke seçeceğiz… Gianni (Infantino, FIFA Başkanı) Çin’i önerdi, kısa bir yolculuk, oyuncular buna bayılacak.”

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Amerikalı oyuncu Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kart konusuna müdahalesiyle ilgili olarak Trump şunları söyledi: “Ona kırmızı kart gösterildiğinde, en unutulmaz anlardan biriydi. Gianni’yi aramak ve sadece bir öneride bulunmak zorunda kaldım. Sonuç çok daha iyi oldu, çünkü herhangi bir tartışma yaşanmadı. Bir başka harika karar daha verdiniz (sözlerini FIFA Başkanı’na yönelterek)... Bu konuda yeterince takdir görmüyorsunuz.”

Gianni Infantino ise Trump’ı överek şöyle konuştu: “Amerikan rüyası, Sayın Başkan, gerçeğe dönüştü. Dünyayı birleştirdik… 2026 Dünya Kupası, insanlık tarihinin tanık olduğu en büyük sosyal ve kültürel olaydır. Bunun için size teşekkür ederim, Başkan Trump.”

FIFA Başkanı, 2026 Dünya Kupası’nın tüm beklentileri aştığını belirterek, “dolu stadyumlar, milyonlarca taraftar ve dünya çapında milyarlarca izleyici”ye dikkat çekti.

Trump ve Infantino’nun yarın Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak Arjantin-İspanya maçıyla 2026 Dünya Kupası finaline katılmaları bekleniyor.



