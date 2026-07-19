Trump, Dünya Kupası finali dışında kargaşaya yol açtı… Taraftarlar saatlerce kuyrukta mahsur kaldı

2026 Dünya Kupası finali öncesindeki olağanüstü atmosferde, “New York-New Jersey” stadyumunun çevresi, sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle taraftarların tribünlere girmeden önce saatlerce beklemek zorunda kalmasıyla benzeri görülmemiş bir kalabalık sahnesine dönüştü.

Bunun nedeni sadece İspanya ile Arjantin arasındaki tarihi maçın önemi değil, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın bizzat maçı izlemeye gelmesi de oldu; bu durum, ABD yetkililerini güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarmaya itti.

82.500 seyirci kapasiteli stadyum, İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak merakla beklenen final maçına ev sahipliği yapacak. Maç, Suudi Arabistan saatiyle akşam saat 10'da başlayacak.

"BBC Sport"un haberine göre, yoğun güvenlik önlemleri kısmen Trump'ın maçı izlemeye gelmesinden kaynaklanıyor; bu, Trump'ın 2026 Dünya Kupası sırasında şahsen izlemeye karar verdiği tek maç. Bunun sonucunda, etkinliğin güvenliğini sağlama sorumluluğu ABD Gizli Servisi'ne devredildi; bu durum, bazı taraftarlar için yaklaşık iki saat süren uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Stadyuma girenler iki aşamalı güvenlik kontrolünden geçiyor; bunlardan biri Gizli Servis’in denetiminde, diğeri ise genellikle havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinden sorumlu olan ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yürütülüyor. Taraftarlar ve basın mensupları, ABD havalimanlarında uygulananlara benzer titiz bir aramadan geçti.

Bir basın mensubu, kapılardan birine vardığında, o kapıda çantaları kontrol etmek için özel güvenlik köpekleri bulunmadığı için başka bir kuyruğa geçmesinin istendiğini açıkladı.

"BBC Sport"a göre, stadyumdaki Dünya Kupası gönüllüleri, erken gelen taraftar sayısının, turnuva boyunca stadyumda oynanan önceki yedi maça kıyasla çok daha fazla olduğunu aktardı.

Giriş kapıları maçın başlamasından dört saat önce taraftarlara açılmıştı; organizasyon komitesi ise kalabalığı azaltmak ve giriş sürecini hızlandırmak amacıyla aralıklı olarak ek kapılar açmaya başvurdu.

Bu uzun kuyruklara ve benzeri görülmemiş güvenlik önlemlerine rağmen, organizatörler şu ana kadar maçın başlamasında herhangi bir gecikme ya da beklenen finalin düzenlenmesini etkileyecek herhangi bir kargaşa yaşanmasını beklemiyor.