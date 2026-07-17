Trump, cinsiyet değiştirenlerle ilgili mesele nedeniyle yeni “Infantino Anlaşması”nı tehdit ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimindeki üst düzey bir yetkili, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nun Başkan Trump’a ABD’nin 2031 Kadınlar Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için aday olduğunu bildirdiğini açıkladı.

ABD Dünya Kupası Komitesi Başkanı Andrew Giuliani, ABD’nin 2031 Kadınlar Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasının, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın cinsiyet değiştirmiş sporcuların katılımına ilişkin tutumuyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Dünya Kupası Çalışma Grubu'nun İcra Direktörü Giuliani, basın açıklamalarında FIFA'nın Başkan Donald Trump'a ABD'nin 2031 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için aday olduğunu bildirdiğini söyledi.

Trump yönetimi, turnuvaya ilişkin işbirliğinin kısmen, cinsiyet değiştirmiş sporcuların kadınlar yarışmalarından dışlanmasını amaçlayan mevcut ABD politikalarıyla FIFA politikalarının ne ölçüde uyumlu olduğuna bağlı olacağını açıkladı.

Giuliani, bu konunun, ev sahipliği düzenlemeleri konusunda ABD hükümeti ile FIFA arasında yapılacak daha geniş kapsamlı müzakerelerin bir parçası haline gelebileceğini belirtti. Bu düzenlemeler genellikle vize, güvenlik, gümrük işlemleri ve vergi düzenlemeleriyle ilgili taahhütleri içerir ve uluslararası kuruluşun ev sahibi ülkelerden talep ettiği temel garantiler olarak kabul edilir.

“Politico” gazetesinin 16 Temmuz’da aktardığına göre, ABD’li yetkilinin açıklamaları, ABD’nin Başkan Trump’ın ikinci döneminin sona ermesinden uzun bir süre sonra düzenlenecek başka bir küresel etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir dönemde, Trump yönetiminin büyük spor etkinliklerinde bile iç politik önceliklerini ön plana çıkarma eğilimini yansıtıyor.