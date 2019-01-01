TRT Spor hangi Premier Lig maçlarını yayınlayacak?

Premier Lig heyecanı artık haftada 1 maç TRTSpor'da da yaşanacak. Peki hangi maçlar TRTSpor'dan yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig, bu sezon S Sports'un dışında TRTSpor'da da canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Dünyanın en çok izlenen ligini izlemek isteyen futbolseverler, haftada en az bir maçı TRT Spor'dan takip edebilecek.

TRT Spor, yayınlayacağı maçları önceden açıklasa da sezonun bütün bölümünde hangi maçların canlı olacağı henüz kesinleşmedi.

Haberin devamı aşağıda

TRT Spor, Premier Lig'de hangi maçları yayınlayacak?

Ligin açılış haftasında - ve Wolverhampton - karşılaşmalarını yayınlayan TRT Spor, 5. hafta ve 6. hafta hangi maçların ekranlara geleceğini açıkladı.

5. Hafta

14 Eylül Cumartesi | 17:00 | Wolverhampton Wanderers -

6. Hafta

21 Eylül Cumartesi | 17:00 | - Sheffield United

22 Eylül Pazar | 18:30 | Chelsea -

Chelsea ile Liverpool'un karşılaşacağı dev maç, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.