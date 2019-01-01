TRT Spor hangi Premier Lig maçlarını yayınlayacak?
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İngiltere Premier Lig, bu sezon S Sports'un dışında TRTSpor'da da canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.
Dünyanın en çok izlenen ligini izlemek isteyen futbolseverler, haftada en az bir maçı TRT Spor'dan takip edebilecek.
TRT Spor, yayınlayacağı maçları önceden açıklasa da sezonun bütün bölümünde hangi maçların canlı olacağı henüz kesinleşmedi.
TRT Spor, Premier Lig'de hangi maçları yayınlayacak?
Ligin açılış haftasında Burnley - Southampton ve Wolverhampton - Leicester City karşılaşmalarını yayınlayan TRT Spor, 5. hafta ve 6. hafta hangi maçların ekranlara geleceğini açıkladı.
5. Hafta
- 14 Eylül Cumartesi | 17:00 | Wolverhampton Wanderers - Chelsea
6. Hafta
- 21 Eylül Cumartesi | 17:00 | Everton - Sheffield United
- 22 Eylül Pazar | 18:30 | Chelsea - Liverpool
Chelsea ile Liverpool'un karşılaşacağı dev maç, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.