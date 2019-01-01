TRT Spor 2 ne zaman yayına başlıyor? TRT Spor 2 frekans ayarları nasıl yapılır, Türksat'tan nasıl izlenir?

Yayın hayatına 27 Eylül'de başlayacak olan TRT Spor 2 kanalı nasıl izlenir?

TRT Spor, yaptığı duyuruda TRT Spor 2 kanalının yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

Kamu yayıncısı TRT'nin bir parçası olan bu kanal da diğer TRT kanalları gibi şifresiz ve ek ücret olmadan sporseverlerle buluşacak.

TRT Spor 2 frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A 42'

Frekans: 11958

Symbol Oranı: 27.500

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FEC: 5/6

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Frekans ayarları nasıl yapılır?

TRT Spor 2 kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 11958 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Vertical Dikey' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '27.500' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

TRT Spor 2 yayına ne zaman başlıyor?

Test yayınlarına başlayan TRT Spor 2, 27 Eylül Cuma günü canlı yayınlarıyla izleyicinin karşısında olacak.