Joël Piroe (27) kariyerini West Ham United’da sürdürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Bunu Voetbal International yazdı. Dergiye göre küme düşen ekip, oyuncunun mevcut kulübü Leeds United ile “ileri düzeyde görüşmeler” yürütüyor. Bunun Troy Parrott için de sonuçları var.

Bunun satın alma opsiyonlu bir kiralama olması bekleniyor. Tarafların şu anda yalnızca son detaylarda anlaşması gerekiyor. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu, West Ham yeniden Premier League’e yükselirse otomatik olarak devreye girecek.

Piroe bir süredir West Ham’ın gündemindeydi. Londra ekibi, Piroe için on beş milyon sterlin teklif etti. Ancak Leeds daha fazla gelir elde etmek istedi: yirmi milyon sterlin.

Ancak Leeds daha önce on altı milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ediyordu. Bu nedenle Leeds’in bir anda yirmi milyon sterlin isteme kararı, West Ham, Piroe ve oyuncunun çevresinde şaşkınlık yarattı.

Şimdi ise çözüm sunan bir formülün bulunduğu anlaşılıyor: kiralama. Buna göre West Ham, Premier League’e yükselmesi halinde Piroe’yi bonservisiyle kadrosuna katmak zorunda kalacak.

Piroe, 2023 yazından bu yana Leeds’te forma giyiyor. Leeds onu o dönemde Swansea City’den on dört milyon euro karşılığında transfer etmişti. Premier League kulübü adına çıktığı 118 resmi maçta 34 gole imza attı. Ancak sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam eden forvet, geçen sezon giderek daha az süre aldı.

Piroe, Wijchen’de doğdu ancak Hollanda vatandaşlığının yanı sıra Surinam vatandaşlığına da sahip. Bu ülke adına şu ana kadarki tek milli maçına bu yılın mart ayında çıktı.

VI, West Ham’ın Piroe tercihi yapmasının, Parrott’un bu kulübe transferini şimdilik unutabileceği anlamına geldiğini de aktarıyor. Algemeen Dagblad, birkaç hafta önce West Ham’ın AZ oyuncusu için yaklaşık otuz milyon euroluk bonservis talebini karşılamak istediğini yazmıştı, ancak Londra kulübü şimdi tercihini Piroe’den yana kullanıyor.