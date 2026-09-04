Troy Parrott için rüya gece: İrlandalı, kızgın Real Madrid karşısında Real Betis'i galibiyete taşıdı

Real Madrid, bu sezon LaLiga'da artık hatasız değil. José Mourinho'nun çalıştırdığı ekip, Sevilla'da Real Betis'e Troy Parrott'un İspanya kariyerindeki ilk golüyle 1-0 mağlup oldu: 1-0. AZ'den gelen yedek oyuncu, bitime on dakika kala maçın tek golünü attı. Kylian Mbappé uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı. Hem Real Betis'in hem de Real Madrid'in dört maç sonunda dokuz puanı var.

Betis'te santrfor hattında Cucho Hernández, Parrott'a tercih edildi. Ancak Antony ve Isco başta olmak üzere ilk 11'de yer alan isimler de vardı. Real Madrid'de ise Denzel Dumfries, sağ bekte Trent Alexander-Arnold'a tercih edildi.

Antony, Thibaut Courtois'ya gönderdiği sert şutla kendini hemen gösterdi, ancak Belçikalı kaleci dikkatliydi ve topu kontrol etti. Açılış bölümünde gole en çok yaklaşan taraf ise Madrid ekibiydi, fakat Vinícius Júnior'un doğrudan şutu direkten döndü.

Real Madrid hücum anlamında son derece etkisiz kaldı ve çok az fırsat üretebildi. Açılış bölümünün ardından 0-1'e en çok yaklaşanın Dean Huijsen olması da bunu anlatıyordu. Amsterdamlı oyuncunun kafa vuruşu üst direkten döndü.

Parrott 69. dakikada oyuna girdi ve henüz on iki dakika dolmadan Endülüs ekibi adına ilk golünü attı. Courtois, önce Nelson Deossa'nın kafa vuruşunda harika bir kurtarış yaptı, ancak İrlandalı oyuncunun dönen topuna yapacak bir şeyi yoktu: 1-0.

Ancak bu galibiyet için yeterli gibi görünmüyordu. Mourinho'nun 1-0'dan hemen sonra sahaya sürdüğü Carlos Espí, Vinícius Júnior'un pasında topu sol ayağıyla akrobatik bir vuruşla harika tamamlayıp ağların üst köşesine gönderdi. Ancak en az farkla ofsayttaydı: gol iptal edildi.

Uzatmalarda Real için işler yine yoluna girecek gibi göründü. Vinícius, savunmacı Natan'ın uzattığı bacağının üzerinden biraz istekli şekilde kendini bıraktı ve verilen penaltıda Mbappé'nin vuruşunu kaleci Valles kurtardı. Ceza sahasına oyuncuların erken girmesi nedeniyle penaltının tekrar edilmesi gerekiyor gibiydi, ancak Madridlilerin ve Mourinho'nun şaşkınlığına rağmen yeni bir penaltı verilmedi.



