Troy Parrott, AZ’ye kesin olarak veda etti ve LaLiga’ya dikkat çekici bir transfer yaptı

Troy Parrott, Real Betis'e transferini resmen tamamladı. Alkmaarlı kulübün açıkladığı üzere İrlandalı forvet, AZ'den İspanyol ekibine geçiyor.

Parrott, AZ'de geçirdiği dönem için minnettar olduğunu belirtirken vedasında oyuncu grubu ve teknik ekibe seslendi. “Geçtiğimiz iki yıl şu ana kadar hayatımın en iyi yıllarıydı. Buraya geldiğimde futbola karşı bir süreliğine hevesimi kaybetmiştim.”

Forvet, Alkmaar'da geçirdiği dönemin kendisine çok şey kattığını söylüyor. “AZ'deki herkes kariyerimi yeniden rayına oturtmamda ve şimdi İspanya'ya bu adımı atabilmemde bana yardımcı oldu” dedi. “Birlikte geçirdiğimiz günler için size ne kadar teşekkür etsem az. Birlikte oluşturduğumuz anıları sonsuza kadar yanımda taşıyacağım.”

Teknik direktör Niels van Duinen de Parrott'un Alkmaar'daki dönemine olumlu duygularla bakıyor. İrlandalı oyuncunun gelişimini diğer futbolcular için güzel bir örnek olarak görüyor. “Troy'un, Hollanda'da forma giydiği son yıllardaki gelişimini yakından takip etmek çok güzeldi.”

Van Duinen'e göre İspanya'ya yapılan bu transfer, oyuncuların Alkmaar'dan hangi adımları atabileceğini gösteriyor. “Harika bir iş çıkardı ve artık kendisinden sonra gelişim gösteren, AZ'den bir gün Şampiyonlar Ligi'ne ya da 5 büyük ligden birine adım atmak isteyen birçok genç için güzel bir örnek olacak.”

Van Duinen ayrıca AZ'nin yalnızca sportif açıdan önemli bir isimle vedalaşmadığını vurguladı. “Onu sadece bir futbolcu olarak değil, daha da önemlisi bir insan olarak özleyeceğiz. Bu adımı sonuna kadar hak etti.”

Hücum oyuncusu, 2024 yazında Tottenham Hotspur'dan yaklaşık 4 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Parrott, 2023/24 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Excelsior'da büyük etki yaratmıştı.