Troy Deeney küme düşme tehlikesinden endişe duyuyor ve Hollandalı oyuncuyu kurtarıcı olarak gösteriyor: "Ona ihtiyaçları var"

Tottenham Hotspur, Cumartesi günü Brighton & Hove Albion ile son dakikada 2-2 berabere kaldı. Xavi Simons, attığı gol ve yaptığı asistle Troy Deeney'in Haftanın Takımı'na girmeyi hak etti.

Pedro Porro, ilk yarıda Simons'un ortasını kaleci Bart Verbruggen'in arkasına kafayla gönderdi. Kaoru Mitoma skoru eşitledi, ardından Simons muhteşem bir golle Spurs'u galibiyete taşıyacak gibi görünüyordu.

Ancak öyle olmadı, çünkü Jan Paul van Hecke, 95. dakikada Georginio Rutter'e pas verdi ve Rutter skoru eşitledi. Böylece Londra ekibi, Premier Lig'de üst üste 15. kez galibiyet alamadı.

Deeney, eski kulübü için durumun iç açıcı olmadığını düşünüyor. “Küme düşmeyeceklerini sanmıyorum. Gerçekten endişeliyim.” Şu anda Tottenham, İngiliz liginde 18. sırada yer alıyor ve bu konum küme düşmeye yol açıyor.

Endişelerine rağmen Deeney, Spurs için hala umut görüyor. Deeney, Match of the Day programında, “Simons'un bu maçtaki gibi beş maç daha oynaması gerekiyor, bu onlara ligde kalma şansı verecektir” dedi.

Simons, Londra'da şu ana kadar pek etkileyici bir performans sergilemedi. 27 maçta sadece iki gol attı ve beş asist yaptı. Hollandalı oyuncunun 2030 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak olası bir küme düşme, planlarda bir değişiklik anlamına gelebilir.

Deeney, Haftanın Takımı'na, 100. dakikada Liverpool'u Everton'ın önüne geçiren kafa golünü atan Virgil van Dijk'ı da dahil etti (1-2).