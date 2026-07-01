Troussard ve Tielemans kavga ediyor... Belçika, Senegal karşısında gerginlik yaşıyor

2026 Dünya Kupası'nda Belçika milli takımı ile Senegali arasındaki karşılaşmada, maçın gidişatı sırasında Leandro Trossard ile kaptan Yuri Tielemans arasında şiddetli bir tartışma çıkması üzerine "Kırmızı Şeytanlar"ın saflarında gergin bir hava yaşandı.

Olay, ikinci yarıda su molası sırasında meydana geldi. İki oyuncu saha içinde sert bir sözlü tartışmaya girdi; ardından bazı takım arkadaşları ve teknik ekip üyeleri araya girerek ikisini ayırdı ve durumun daha da kötüye gitmesini engelledi.

Bu gerginlik, Belçika milli takımının yaşadığı baskının boyutunu yansıtıyor. Kavga, Senegal milli takımından iki gol yedikten sonra çıktı; ancak takım daha sonra son dakikalarda beraberliği yakaladı ve normal süre 2-2 berabere sona erdi.

Bu olay, en zor dönemlerinden birini yaşayan Belçika milli takımındaki atmosferle ilgili daha fazla soru işareti uyandırıyor.

Bu maçtan galip çıkan takım, son 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

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