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Trossard ve Vlahovic'in golleri Beşiktaş'a yetmedi; siyah-beyazlılar 0-2'lik üstünlüğünü koruyamadı

Kasımpaşa - Beşiktaş
Kasımpaşa
Beşiktaş
Süper Lig

Beşiktaş, pazar günü 0-2'lik üstünlüğünü koruyamadı. Kara Kartallar, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic'in golleriyle uzun süre galibiyete yakın görünse de Kasımpaşa direnç gösterdi ve bitime birkaç dakika kala beraberliği yakaladı: 2-2. Beşiktaş 19 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Beşinci sıradaki Kasımpaşa'nın ise iki puan eksiği var.

Beşiktaş'ta eski Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Václav Cerný ise kadrodaydı ve ilk 11'de başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ekibi yarım saatlik bölümün ardından öne geçti.

Golün hazırlayıcısı Rıdvan Yılmaz'dı. Türk futbolcu topu şık bir şekilde kontrol ederek ceza sahası çevresinde kendisine alan açtı. Ara pası da yakın mesafeden topu yakın köşeye gönderen Trossard'a tam isabetle ulaştı.

Beşiktaş, ardından Haris Hajradinovic'in yakaladığı fırsatta gol yemedi ve devrenin hemen ardından farkı ikiye çıkardı. Michael Murillo, Kasımpaşa'nın kötü savunmasının ardından ceza sahasında topu kaptı ve pasını, topu ağlara gönderen Vlahovic'e çıkardı.

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Ancak ikinci yarının kalan bölümünde konuk ekip için işler ters gitti. Beşiktaş önce bir saatlik bölümün ardından Claudio Winck'in golünü yedi. Brezilyalı oyuncu, Hajradinovic'in ortasına arka direkte kafayla vurdu ve top Nübel'e çarparak ağlara gitti.

Bitime üç dakika kala beraberlik golü de geldi. Kerem Demirbay'ın sert ortasına sonradan oyuna giren Marcus Rafferty yetişti. Rakibinin önüne geçen Rafferty, güçlü bir kafa vuruşuyla skoru 2-2 yaptı.

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