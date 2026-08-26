Tristan Gooijer, Ajax’a veda mesajında sert bir göndermede bulundu

Tristan Gooijer kariyerini Lommel SK'de sürdürmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Ajax ya da Belçika kulübü transferi henüz resmen açıklamamış olsa da, 21 yaşındaki sağ bek Instagram üzerinden Ajax'a şimdiden veda etti.

Gooijer, “Bunca yılın ardından Ajax'taki dönemim sona eriyor” sözleriyle başladı. Metnine, Amsterdam'daki döneminden çeşitli önemli anların yer aldığı bir video da ekledi.

“11 yaşında bir çocuk olarak altyapıya tek bir hayalle girdim: bir gün A takıma yükselmek. F-Side'da küçük bir taraftarken, sonunda ArenA'da Ajax formasını kendim giymiş olmam bunu ayrıca özel kılıyor.”

“Yolculuğumun bir parçası olan herkese minnettarım ve bu muhteşem kulüpte oynadığım için gururluyum. Bazen insanlara kırılabilirsiniz ama kulübe olan sevginizi kaybetmezsiniz” diyen Gooijer, küçük bir göndermede daha bulundu. Bununla kimi kastettiği ise netlik kazanmadı. “Sonsuza kadar Ajaxlı.”

Ajax ile Lommel, savunmacı için yaklaşık yarım milyon avroluk bonservis bedeli konusunda bir süre önce anlaşmaya varmıştı. Ancak daha sonra Gooijer ile Belçika kulübü arasındaki görüşmeler o kadar zorlu geçti ki, anlaşmanın ilk etapta bozulacağı düşünülmüştü.

Bu konuda artık değişiklik yaşandı. De Telegraaf geçtiğimiz hafta sonu, transferin yeniden yakın olduğunu ve tarafların neredeyse nihai anlaşmaya vardığını yazdı.

Gooijer, Ajax A takımında 13 kez forma giydi, ayrıca Jong Ajax için de 50 maça çıktı. Geçen sezon PEC Zwolle'ye kiralanmıştı ve burada toplam 25 maç oynadı.