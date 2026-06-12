Trippier yeni kulübüne çok kızgın ve iki haftalık sözleşmesini derhal feshetmek istiyor

Kieran Trippier, yeni takımı Wolverhampton Wanderers'a çok kızgın. Sky Sports'un haberine göre, sağ bek oyuncusu kısa süre önce küme düşen kulüple 2028 ortasına kadar sözleşme imzalamıştı, ancak şimdiden sözleşmesini feshetmek istiyor.

Trippier, iki hafta önce Newcastle United'dan Wolverhampton'a bedelsiz transfer oldu. Bu kararının en önemli nedeni, Trippier'in transferi için büyük çaba sarf eden Wolves menajeri Rob Edwards'tı.

Perşembe günü Wolves, Edwards'ın artık Molineux'da görev yapmayacağını duyurdu. Trippier şu anda çok öfkeli ve sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor.

54 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, bu sezon Premier League'den küme düşen Wolverhampton ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve sözleşmede bir yıl uzatma opsiyonu da vardı.

Trippier, 2020/21 sezonunda Atlético ile LaLiga şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca geçen yıl Newcastle ile EFL Cup'ı kazandı; Newcastle, finalde Liverpool'u 2-1 mağlup etmişti.

Sağ bek, Manchester City'nin altyapısından yetişti, ancak Barnsley üzerinden Burnley'e transfer oldu. Ocak 2015'te Trippier, Kuzey Batı İngiltere'den Kuzey Londra'ya geçiş yaptı ve Tottenham Hotspur ile sözleşme imzaladı.

Spurs'ta oynadığı dönemde Trippier, İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi (penaltılarda İtalya'ya yenildi) ve 2018 Dünya Kupası'nda dördüncü oldu (teselli finalinde Belçika'ya 2-0 yenildi).



