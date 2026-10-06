Tribünlerden sahaya: Suudi Arabistan'ın cehennemi Birleşik Arap Emirlikleri'ni çeyrek saatte yuttu

Suudi Arabistan Milli Takımı, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası finalinde rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni hem sahada hem de tribünlerde geçen alev alev bir çeyrek saatte adeta yuttu.

Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı günü, Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının yirmi yedinci edisyonunun final maçında rakibi Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ile karşılaştı.

Suudi taraftarlar maça ateşli bir şekilde başladı; tarihi bir "tifo" açtıktan sonra, stadı duman bulutlarının altında kaybolmaya iten bir dizi havai fişek gösterisiyle tribünleri tutuşturdular.

İş tribünlerle sınırlı kalmadı; Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncuları, ilk 14 dakikada iki gol kaydederek bu manzarayı sahada da tercüme etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı adına skoru maçın 11. dakikasında Hemmam el-Hemmami açtı; ceza sahasının sınırından çektiği top Emirlikler savunmasına çarpıp kaleci Halid İsa'yı aldatarak ağlarla buluştu.

Sadece 3 dakika sonra, Firas el-Bureykan, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı kalesiyle tam anlamıyla karşı karşıya kaldıktan sonra sol ayağıyla attığı yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek Suudi Arabistan'ın ikinci golünü ekledi.

Salih Ebu'ş-Şamat, Halid İsa'nın kalesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra üçüncü golü eklemeye çok yaklaştı, ancak top direğe çarptı ve Suudi Arabistan'ı daha ilk çeyrek saatte 3-0 öne geçmekten mahrum bıraktı.