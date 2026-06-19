Tribünlerden… Guardiola, “Atlas Kaplanları”nı izliyor ve spekülasyonları alevlendiriyor

Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola’nın, Boston’daki Foxborough Stadyumu’nda oynanan Fas-İskoçya maçını izlemesi, teknik direktörlük kariyeri ve bir milli takımı çalıştırma olasılığı konusunda yeni bir spekülasyon dalgası yarattı.

Maçı yayınlayan televizyon kameraları, İspanyol teknik direktörün tribünden maçı yakından takip ettiğini görüntüledi.

Guardiola, şu anda Dünya Kupası maçlarını takip etmek üzere ABD'de bulunuyor. Turnuvada dikkat çekici bir performans sergileyen ve şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olarak görülen "Atlas Kaplanları"nı izleme fırsatını kaçırmamaya özen gösterdi.

Katalan teknik direktörün bir milli takımın başına geçeceği yönündeki söylentiler ilk kez gündeme gelmiyor; daha önce de kulüp kariyerinin sona ermesinin ardından bir milli takımı çalıştırabileceğine dair spekülasyonlar yapılmıştı ve Fas da bu bağlamda adı geçen takımlar arasındaydı.

Guardiola’nın ziyareti, bu ziyaretin sadece önde gelen bir milli takımı teknik açıdan izlemek amacıyla mı yapıldığı, yoksa özellikle Manchester City’deki serüveninin sona ermesiyle birlikte profesyonel geleceği ile ilgili daha derin anlamlar taşıyıp taşımadığı konusunda soru işaretleri uyandırdı.