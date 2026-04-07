Tribünlerde yaşanan trajedi... Bir taraftar kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Eintracht Frankfurt ile Köln arasındaki maçın tribünlerinde, bir taraftarın ani kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine, saha içindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen taraftarları sarsan trajik bir olay yaşandı.

Eintracht Frankfurt kulübü, Salı günü yaptığı açıklamada, 87 yaşındaki taraftarın geçen Pazar günü Köln ile oynanan maç sırasında ani kalp durması geçirmesinin ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüp, taraftarın maç sırasında yere yığıldığını, sağlık ekibinin onu stadyumda hayata döndürdüğünü, ardından hastaneye kaldırıldığını, ancak durumunun stabil hale gelmediğini ve yoğun çabalarına rağmen daha sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eintracht Frankfurt, merhumun kulübün eski taraftarlarından biri olduğunu ve sezonluk bilet sahibi olduğunu doğruladı. Bu durum, tribünlerden takımın maçlarını takip etmeye olan uzun süreli bağlılığını ve derin sevgisini yansıtıyor.

Kulüp, resmi bir açıklamada taraftarını anarken, herkesin gözü önünde onu kaybetmenin yarattığı üzüntünün büyüklüğünü ifade etmenin zorluğunu vurguladı: "Aramızdan birini gözümüzün önünde kaybettiğimizde, bunu kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansızdır."

Açıklamada, Eintracht ailesinin onun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğu da belirtildi.

