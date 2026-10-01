Tribünlerde savaş: Portekiz taraftarları Ronaldo'ya karşı Jesus'u destekliyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo ile teknik direktörü Jorge Jesus arasında şu anda yaşanan kriz, Uluslar Ligi'ndeki Danimarka karşılaşması sırasında milli takımın tribünlerinde bir savaş başlattı.

Portekiz Milli Takımı, perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan ve Avrupa turnuvasının grup aşamasının üçüncü haftasında kendilerini bir araya getiren maçta, Danimarka Milli Takımı'nı 4-2 mağlup etti.

Söz konusu maç, Ronalde ile Jesus arasında geçtiğimiz günlerde patlak veren ve "Madeira füzesi"nin bu nedenle çarşamba akşamı Kopenhag'daki milli takım kampını terk etmesine yol açan son krizin ardından Portekiz Milli Takımı'nın oynadığı ilk maçtı.

"Bleacher Report" ağının yayımladığı karelerden biri, Portekiz Milli Takımı taraftarlarının bir kısmının teknik direktöre desteklerinin bir göstergesi olarak giydikleri tişörtlere İngilizce "Seni seviyoruz Jesus" ifadesini yazdığını gösterdi.

Bu, aynı zamanda bazı diğer taraftarların Ronaldo'ya destek verdiklerine işaret ederek, üzerinde Ronaldo'nun ismi ve yanında kalp işareti bulunan bir mesaj taşıdığı anlarda yaşandı.

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi'nde şu ana kadar dikkat çekici bir performans sergiliyor; Jorge Jesus yönetiminde hiçbir maçta takılmadan Galler, Norveç ve Danimarka karşısında aldığı 3 galibiyetle 9 puan topladı.

Jesus'un öğrencileri, Avrupa Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında önümüzdeki pazar günü Norveç'e karşı yeni bir maça çıkacak; galibiyet, son iki haftayı beklemeksizin doğrudan yarı finale yükselmek anlamına gelecek.

Danimarka maçından önce kendisinin açıkladığı üzere, Jesus, Norveç maçının ardından kendisi ile Ronaldo arasında yaşananları tüm detaylarıyla açıklayacak.