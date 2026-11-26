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Beşiktaş ile Hapoel Be'er Sheva arasındaki Avrupa Ligi maçına, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle yarım saate yakın süre geçtikten sonra uzun süre ara verildi.

İstanbullu kulübün taraftarları tribünlerde güvenlik görevlileriyle arbede yaşayınca Danimarkalı hakem Morten Krogh iki takımı da soyunma odalarına gönderdi. UEFA, İsrail ekibiyle oynanacak karşılaşmayı güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'a taşıdığı için maç Batum'da oynanıyordu.

Beşiktaş taraftarları, başlama düdüğünden önce Hapoel oyuncularını ıslıkladı. Taraftarlar küçük bir Filistin bayrağı açınca Gürcistan polisi müdahale ederek bayrağı kaldırmak için tribüne girdi.

Ardından arbede çıktı. Taraftarlar koltukları yerlerinden sökerek güvenlik görevlilerine doğru fırlattı. Televizyon görüntülerinde bir taraftarın arenanın iç bölümünden sedyeyle götürülmek zorunda kaldığı görülüyor. Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa süre sonra takımlar yaklaşık 40 dakika soyunma odalarında kaldı, ardından karşılaşma devam etti.