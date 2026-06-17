Tribün devrimi, Infantino’nun zaferini ilan ediyor… ve 2026 Dünya Kupası’na şüpheyle bakanların iddialarını çürütüyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), ilk kez üç ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek, 48 milli takımın katılımıyla 104 maçın oynanacağı genişletilmiş 2026 Dünya Kupası formatından tam memnuniyetini dile getirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, tanık olduğu olağanüstü atmosferden duyduğu gururu gizlemedi ve turnuvanın, futbolu gerçek anlamda küresel bir spor haline getirme vizyonunu somutlaştırdığını vurguladı.

Geçtiğimiz Salı günü tarihi bir olay yaşandı; stadyumlar, Dünya Kupası tarihinde tek bir günde seyirci katılımı açısından yeni bir rekor kırdı; New York, Boston, Kansas City ve San Francisco şehirlerinde düzenlenen dört maç, muazzam bir taraftar kitlesini kendine çekti; bu manzara, bu yılki turnuvanın yarattığı etkileşimin ve tutkunun boyutunu yansıtıyordu.

Bu tarihi gün, Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Sadio Mané başta olmak üzere futbolun en önde gelen yıldızlarının ilk kez sahneye çıkmasıyla aynı zamana denk geldi; ancak tribünlerdeki coşku ve aidiyet gösterileriyle taraftarlar, 12. oyuncunun sahnenin gerçek kahramanı olduğunu kanıtlayarak tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Açık mesajlar içeren biraçıklamada FIFA şunlarısöyledi: “16 Haziran 2026 tarihi, Dünya Kupası tarihinde unutulmaz bir gün olarak yer alacak. Taraftarlarımıza kattıkları canlılık, coşku ve heyecan için ne kadar teşekkür etsek azdır. Tarihin en kapsayıcı turnuvası olan 2026 Dünya Kupası, dünyanın sporumuzu ne kadar sevdiğini ve futbolun halkları nasıl birleştirdiğini bir kez daha kanıtlamaya devam ediyor.”

Bu kitlesel başarı, turnuvayı 32 takımdan 48 takıma genişletme yönünde yıllar önce alınan kararın doğruluğunu teyit ediyor. Yeni sisteme geçiş kolay olmadı ve başlangıçta eleştirilere maruz kaldı, ancak sahadaki gerçekler bunun aksini kanıtladı.”

Daha önce “seyirci” olarak sınıflandırılan milli takımlar, bugün geleneksel güçler için gerçek bir meydan okuma haline geldi ve rekabete yeni denklemler getiriyor; tıpkı İspanya gibi şampiyonluk adayı takımlara karşı yaşanan sürprizlerle sonuçlanan karşılaşmalarda olduğu gibi.

Bu ivmeyle 2026 Dünya Kupası sadece rekorları kırmakla kalmayacak, aynı zamanda “Dünya Kupası” kavramının kendisini yeniden tanımlayacak: Her zamankinden daha adil, daha rekabetçi ve daha kitlesel bir turnuva.