Tribünlerin tepki gösterdiği Barcelona oyuncusuna kaptan Pique sahip çıktı

Barcelona'nın Bayern Münih karşısında varlık gösteremeden kaybettiği maç Camp Nou sakinlerini epey mutsuz etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona, hem skor, hem de kötü oyun nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. Taraftar tepkisinin odağındaki oyuncu ise Sergi Roberto'ydu.

3-1-4-2 dizilişiyle sahaya çıkan Barcelona’da, sağ kanatta görev yapan Sergi Roberto oyunda kaldığı süre boyunca bir hayli aksadı. 59. dakikada yerini Yusuf Demir’e bırakan İspanyol oyuncu sahayı terkederken tribünler tarafından ıslıklandı.

Maçın ardından yaptığı açıklamayla takım arkadaşını savunan Gerard Pique, Roberto’nun alışık olduğu pozisyonda oynamadığına dikkat çekti.

Ne söyledi?

“Beni kişisel olarak yaralayan bir olay, çünkü onu tanıyorum. O harika bir insan ve bu kulübü herkesten daha fazla seviyor.”

“İnsanlara onun bir kanat oyuncusu olmadığını hatırlatmak istiyorum. O bir merkez orta saha oyuncusu. Bu pozisyonda oynamak için fedakarlıkta bulunuyor ve bu görevi defalarca başarıyla yerine getirdi.”

“İnsanlar ne düşündüklerini söylemekte özgür, ama bana sorarsanız bu durum çok üzücü.”

İstatistikler ürkütücü

Barcelona, Bayern yenilgisiyle Avrupa kupalarında ilk kez üst üste üç iç saha maçı kaybetti. İspanyollar bu üç maçta kalelerinde 10 gol görürken, sadece bir gol atabildiler.

Alman rakibi karşısında adeta sahadan silinen Barcelona maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Barça, 2003/04 sezonundan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında rakip kaleyi bulamadı.

Düşüş bekleniyordu

Yaz boyunca büyük bir ekonomik krizle boğuşan ve kulübün efsane ismi Lionel Messi’yi kaybeden Barcelona’nın bir düşüş yaşayacağı öngörülüyordu. Fakat, Camp Nou’daki dominant oyunuyla hatırladığımız Barcelona’yı bu kadar çaresiz görmek kimsenin alışık olmadığı bir görüntü.

E Grubu’ndaki diğer rakipler Benfica ve Dinamo Kiev’in sürpriz potansiyeli göz önüne alınırsa, Barcelona’nın kupaya grup aşamasında veda etmemek için bir an önce toparlanması gerekiyor.

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