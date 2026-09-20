Trezeguet ve Yasser İbrahim'in ardından: Mısır Milli Takımı'nı yeni bir sakatlık vurdu

Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için oynayacağı eleme mücadelesine başlamadan önce yeni bir darbe aldı; Katar ekibi El-Wakra'nın oyuncusu Hamdi Fethi'nin sakatlığı nedeniyle mevcut Mısır kampında yer alamayacağı kesinleşti.

Mısır Milli Takımı yöneticisi İbrahim Hasan, Mısır Futbol Federasyonu'nun resmî hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hamdi Fethi'nin El-Wakra ile sakatlandığını ve bu nedenle mevcut kampta teknik heyetin planları dışında kalacağını doğruladı.

Hasan, orta saha oyuncusunun sakatlığının, milli takımın önümüzdeki üç maçında görev almasına engel olduğunu açıkladı. Söz konusu maçlar, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılmayı sağlayacak Afrika elemelerinin ilk ve ikinci haftaları kapsamında 25 ve 29 Eylül'de Angola ve Güney Sudan'a karşı oynanacak; ayrıca 4 Ekim'de yapılması planlanan Güney Afrika ile hazırlık maçı da bulunuyor.

Böylece Hamdi Fethi, sakatlık nedeniyle Mısır Milli Takımı kampında yer alamayan oyuncular listesine katılmış oldu. Bu listede Mahmud Trezeguet ve Yasser İbrahim de bulunuyor.

Mısır Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nın gelecek edisyonuna katılma biletini elde etme yolundaki mücadelesinin başında, etkili eksikliklerle önümüzdeki maçlarına hazırlanıyor.

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