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Trezeguet, Suudi Arabistan Ligi'nde Hilal yıldızının tahtına göz dikti

Trezeguet
Al Diriyah - Al Riyadh
Al Diriyah
Al Riyadh
Premier Lig
Al Ahly SC - Olympic El Qanah FC
Al Ahly SC
Olympic El Qanah FC
Premier Lig
Mısır
Suudi Arabistan

Mısırlı yıldız başarılı olacak mı?

Suudi Arabistan ekibi Riyad'ın kanat oyuncusu Mısırlı Mahmud Hasan "Trezeguet", Roshn Ligi'nde Diriyah karşılaşmasında, Hilal'in orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves'in tahtını arıyor.

Riyad, bugün salı günü, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin onuncu haftasında, başkent Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Stadyumu'nda Diriyah ile karşılaşıyor.

Riyad'ın ilk 11'inde Trezeguet, Fransız kanat oyuncusu Teddy Okou'nun yanında forvet hattında yer aldı.

"Opta" istatistik ağına göre, Trezeguet önceki maçlarda yüzde 100 isabet oranıyla 2 şutta 2 gol kaydettikten sonra, bu sezon Roshn Ligi'nde üçüncü golünü arıyor.

Mısırlı yıldızın önünde ise yalnızca Ruben Neves bulunuyor; o da Hilal formasıyla rakip kalesine attığı 3 şutla, yine yüzde 100 isabet oranıyla 3 gol kaydetti.

Hatırlatmak gerekirse, Trezeguet geçen yaz transfer döneminde Mısır ekibi Ahli ile sözleşmesini feshettikten sonra bonservissiz olarak Riyad'a transfer olmuştu.

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