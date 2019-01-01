Trezeguet, Aston Villa'da
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Son olarak Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Trezeguet, yeni sezonda Premier Lig forması giyecek.
Kasımpaşa, 2017 yazında Anderlech’ten kiraladığı Trezeguet’nin bonservisini geçtiğimiz sezonun başında 2 milyon euro’ya almıştı.
Aston Villa’nın bu transfer için Kasımpaşa’ya 10 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.
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Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcu ile daha önce Galatasaray da ilgilenmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Kasımpaşa formasıyla 71 resmi maça çıkan Trezeguet, 25 gol ve 16 asist ile oynamıştı.