Trezeguet, Aston Villa'da

Kasımpaşa’nın Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, Aston Villa’ya transfer oldu.

Son olarak Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Trezeguet, yeni sezonda Premier Lig forması giyecek.

, 2017 yazında Anderlech’ten kiraladığı Trezeguet’nin bonservisini geçtiğimiz sezonun başında 2 milyon euro’ya almıştı.

Aston Villa’nın bu transfer için Kasımpaşa’ya 10 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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24 yaşındaki futbolcu ile daha önce da ilgilenmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Kasımpaşa formasıyla 71 resmi maça çıkan Trezeguet, 25 gol ve 16 asist ile oynamıştı.