Trevor Noah stand-up gösterisi biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Dünya çapında komedi yıldızı Trevor Noah şu anda dünya turnesinde ve keskin gözlemci mizahını ile etkileyici kültürel yorumlarını dünyanın dört bir yanında tıklım tıklım dolu arenalara taşıyor.

Emmy ödüllü ve uzun yıllardır Grammy sunuculuğu yapan Noah, modern stand-up komedisinde eşsiz bir itibar inşa etti. Kuzey Amerika, Asya ve Orta Doğu'daki son gösterileri rekor düzeyde bilet talebi gördü.

GOAL yaklaşan tarihler ve fiyatlar hakkında bilmeniz gereken her şeyi derledi, böylece şu anda en ucuz Trevor Noah biletlerini alabilirsiniz.

Trevor Noah ne zaman?

Tarih ve Saat Etkinlik Konum Biletler 25 Eylül 2026, 18:00 Trevor Noah Stand-Up Grand Arena, Cape Town, Güney Afrika Biletler 26 Ekim 2026, 20:00 Trevor Noah Stand-Up MacPherson Stadium, Hong Kong Biletler 3 Kasım 2026, 20:00 Trevor Noah Stand-Up The Star Theatre, Singapur Biletler 9 Kasım 2026, 20:00 Trevor Noah Stand-Up Idea Live Arena, Selangor, Malezya Biletler 25 Kasım 2026, 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Biletler 26 Kasım 2026, 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Biletler 28 Kasım 2026, 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Biletler 29 Kasım 2026, 20:00 Trevor Noah Stand-Up Dubai Opera, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri Biletler

Trevor Noah nereden alınır?

Trevor Noah gösterileri için resmi bilet satışları ağırlıklı olarak Ticketmaster, AXS ve resmi gişe ofisleri gibi yetkili bilet platformları tarafından yürütülür. Ön satışlar veya genel satışlar sırasında doğrudan birincil satıcılardan satın almak, liste fiyatından bilet bulmanızı sağlar.

Eğer resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçenektir.

Trevor Noah biletleri ne kadar?

Trevor Noah'nın canlı performansları için resmi bilet fiyatları mekanın büyüklüğüne, oturma konumuna ve talebe göre değişir. Ticketmaster ve resmi mekan portalları gibi birincil satış kanallarında standart giriş biletlerinin fiyatı genel oturma düzeni için yaklaşık 55 ABD dolarıdan başlar.

Eğer resmi genel kontenjanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları son dakika koltukları almak için alternatif bir seçenek sunar. İkincil piyasadaki bilet fiyatları genellikle yaklaşık 119 ABD dolarından başlar.

Trevor Noah hakkında bilmeniz gereken her şey

Trevor Noah, dünya genelinde en çok takdir edilen stand-up komedyenleri arasında yer alıyor. The Daily Show with Trevor Noah'nun sunucusu olarak uluslararası şöhrete kavuşmasının ardından birden fazla Grammy Ödülü törenine sunuculuk yaptı ve popüler Netflix stand-up özel gösterileri yayımladı.

Trevor Noah'yı canlı izlemeyi planlayan hayranlar için önemli detaylar: