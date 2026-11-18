Milan'ın gelecek kış transfer döneminde yeni bir forvet arayışında, Nicolò Tresoldi, Endrick'in önüne geçti.

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Brezilyalı milli futbolcu Real Madrid'e bağlı kalacağını söylerken, İtalyan-Alman oyuncu Milan'a transfer olmak istiyor: Bu isteğini menajerleri ve ailesiyle de paylaşıyor.

2004 doğumlu oyuncu bu sezon şimdiden 18 gol attı: Bruges formasıyla ligde 8, Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve Belçika Süper Kupası'nda 1; Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla ise 4 gol.

Tresoldi Milan'ı istiyor, Milan da Tresoldi'yi istiyor; ancak iki tarafın da Bruges'i hesaba katması gerekiyor. Haziran 2029'a kadar süren sözleşmenin elini güçlendirdiği Belçika kulübü, oyuncuyu en azından bu sezonun sonuna kadar tutmayı tercih ediyor. Ancak her şeyin bir bedeli var: La Gazzetta dello Sport'a göre açılış fiyatı 60 milyon euro; bu, geçen yaz reddedilen tekliflerin neredeyse iki katı.

Bu rakamlar, Gonçalo Ramos ve Diego Moreira'da olduğu gibi görüşmeleri bizzat yürütmeye hazır olan Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'yi korkutmuyor.

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Amaç, Ruben Amorim'in çalıştırdığı takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında daha da güçlendirmek.

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Ona yer açmak için genç İtalyan Francesco Camarda kiralık gönderilecek; belki de yurt dışına.

Bu arada La Gazzetta dello Sport gazetecisi Stefano Agresti şöyle yazıyor: "Tresoldi genç ve güçlü bir forvet. Onu henüz Bruges'den daha iddialı bir takımda görmedik ama üst düzey takımlarda da kendini gösterecek niteliklere sahip olduğu izlenimini veriyor. Kısacası böyle bir oyuncu herkesin işine yarar; yaklaşık 60 milyon euroya mal olması boşuna değil, hiç de az para değil. Tresoldi, ısrarla peşinden koşan Milan'ın da elbette işine yarar. Üstelik kendisi de Milan taraftarı olduğu için kulübe katılmak istiyor".

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"Bu konudaki sorun şu: Milan kısa süre önce 75 milyon euro gibi önemli bir bedelle başka bir santrfor, Gonçalo Ramos'u transfer etti. Portekizli oyuncunun şimdiye kadar, en azından gol açısından, hayal kırıklığı yarattığı doğru. Ama Milan, onun yanına Tresoldi'yi de ekleyerek daha yeni yaptığı yatırımı boşa çıkarma riskine girmeyecek mi? İkisi de santrfor; ceza sahasında sabit duran oyuncular değiller ama yine de ileride tek başlarına oynamak için yetişmişler. Uyumları ve aynı mevki için yapılan böylesine pahalı iki transferin olumlu etkileri konusunda şüphe duymak anlaşılır".

"Biraz kışkırtıcı bir görüş: Tresoldi, Milan'dan çok Juventus'a yarar. Juventus'ta Kolo Muani ve Woltemade gibi yarım santrforlar var; eksik bir takımı geliştirmek ve Fransız ile Alman oyuncudan daha iyi verim almak için gerçek bir santrfora ihtiyacı var. Ama Tresoldi'nin bedeli 60 milyon euro ve bu çok para. Cardinale ise bu parayı harcamaya hazır görünüyor".