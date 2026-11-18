Milan'ın gelecek kış transfer döneminde yeni bir forvet arayışında Nicolò Tresoldi, Endrick'in önüne geçiyor.

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Brezilyalı milli futbolcu Real Madrid'e bağlılık sözü verirken İtalyan-Alman futbolcu Milan'a transfer olmak istiyor. Menajerleri ve ailesi de aynı görüşte.

2004 doğumlu futbolcu bu sezon şimdiden 18 gol attı: Club Brugge formasıyla ligde 8, Şampiyonlar Ligi'nde 5 ve Belçika Süper Kupası'nda 1; Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı formasıyla da 4 gol.

Tresoldi Milan'ı, Milan da Tresoldi'yi istiyor ancak iki tarafın da Club Brugge ile anlaşması gerekiyor. Haziran 2029'a kadar süren sözleşmesi sayesinde eli güçlü olan Belçika kulübü, onu en azından bu sezonun sonuna kadar tutmayı tercih ediyor. Ancak her şeyin bir bedeli var: La Gazzetta dello Sport'a göre açılış fiyatı 60 milyon avro. Bu, geçen yaz reddedilen tekliflerin neredeyse iki katı.

Bu rakamlar, Gonçalo Ramos ve Diego Moreira transferlerinde olduğu gibi görüşmeleri bizzat yürütmeye hazır olan Milan'ın sahibi Gerry Cardinale'yi korkutmuyor.

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Cardinale'nin amacı, Ruben Amorim'in çalıştırdığı takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde daha da güçlendirmek.

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Tresoldi'ye yer açmak için genç İtalyan futbolcu Francesco Camarda, belki de yurt dışına kiralık gönderilecek.

Bu arada La Gazzetta dello Sport gazetecisi Stefano Agresti şöyle yazıyor: "Tresoldi genç ve güçlü bir forvet. Onu henüz Club Brugge'den daha iddialı bir takımda görmedik ama üst düzey takımlarda da kendini gösterecek niteliklere sahip olduğu izlenimini veriyor. Kısacası böyle bir oyuncu herkesin işine yarar; yaklaşık 60 milyon avroya mal olması da tesadüf değil, az para değil. Elbette Tresoldi, onu ısrarla isteyen Milan'ın da işine yarar. Kendisi de taraftarı olduğu Milan'a katılmak istiyor".

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"Bu konudaki sorun, Milan'ın kısa süre önce 75 milyon gibi önemli bir bedelle başka bir santrfor, Gonçalo Ramos'u transfer etmiş olması. Portekizli oyuncunun şimdiye kadar, en azından gol atma konusunda, hayal kırıklığı yarattığı doğru. Ama Milan, onun yanına Tresoldi'yi ekleyerek henüz yaptığı yatırımın boşa gitmesi riskini almıyor mu? İkisi de santrfor; ceza sahasında hareketsiz bekleyen oyuncular değiller ama ikisi de ileride tek başına oynamak için yaratılmış. Birbirleriyle uyumları ve aynı mevkiye yapılan böylesine maliyetli iki transferin olumlu etkileri konusunda şüphe duymak doğal".

"İddialı bir görüş: Tresoldi, Milan'dan çok Juventus'un işine yarardı. Juventus'un Kolo Muani ve Woltemade gibi yarım santrforları var. Eksiklerini gidermek, ayrıca Fransız ve Alman oyuncudan daha iyi verim almak için gerçek bir santrfora ihtiyacı var. Ama Tresoldi'nin bedeli 60 milyon avro; bu da yüksek bir rakam. Cardinale ise bu parayı harcamaya hazır görünüyor".