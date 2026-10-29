Eski Liverpool savunmacısı Glen Johnson, İspanya'da yaşadığı sorunlar sürerken Real Madrid'in bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'ı Anfield'a geri getirmemesi konusunda Liverpool'u uyardı. Eski İngiltere millî futbolcusu, Santiago Bernabeu'da geçirdiği zorlu dönemin ardından eski kulübünün 28 yaşındaki oyuncuyu yeniden transfer etme isteğine karşı koyması gerektiğini düşünüyor.

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Eski savunmacı, Anfield'a dönüşe karşı

Johnson, Liverpool taraftarlarının altyapılarından yetişen eski oyuncularının 2025'teki ayrılışının ardından yaşadığı performans düşüşünü gördükten sonra Merseyside'a dönüşünü “görmek istemeyeceği” görüşünde. Yeni bir meydan okuma için bedelsiz olarak ayrılmadan önce çocukluğundan beri bağlı olduğu kulüpte 20 yıl geçiren sağ bek, bu sezon La Liga'da yalnızca altı maça çıktı. Jose Mourinho yönetiminde ise tüm kulvarlarda sadece dört maça ilk 11'de başladı.

Mourinho'nun tercih sıralaması İngiliz oyuncuyu yedekte bıraktı

Savunmacı, kupalarla dolu Premier League döneminde takımın değişmez isimlerinden biri olsa da 2024-25 sezonunun sonunda sözleşmesinin bitmesini bekleyerek ayrılma kararı Merseyside'da farklı tepkilerle karşılandı. İngiltere millî takım oyuncusu, İspanya'nın başkentine gelişinden bu yana Mourinho'nun sağ bek tercihleri arasında Federico Valverde ve Denzel Dumfries'in arkasında üçüncü sıraya geriledi.

Betfred'e verdiği röportajda Liverpool'un eski beki Johnson, kulübün neden bu yeniden buluşmadan kaçınması gerektiğini şöyle açıkladı: “Bunu görmek istemem çünkü Trent, Liverpool'dan ayrıldığından beri eskisi gibi değil. Liverpool'da elbette inanılmazdı ve bazen her şeyi öyle bırakmak en iyisidir. Eskiden olduğu oyuncu olduğunu düşünmüyorum çünkü öyle olsaydı Real Madrid'de oynuyor olurdu ve biz de bu konuşmayı yapmazdık.”

Clasico'daki kısa süre, ikinci planda kaldığını gösterdi

Bek oyuncusunun Madrid'de ikinci planda kalışı, ezeli rakip Barcelona'ya karşı kazanılan son Clasico zaferinde de görüldü. 2-1'lik galibiyetin korunmasına yardımcı olması için ancak ikinci yarının uzatma dakikalarında oyuna alındı.

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Savunmacının Merseyside'daki ikinci döneminde en iyi formuna yeniden ulaşamaması hâlinde Anfield taraftarları nezdindeki itibarının zedelenmesinden endişe eden Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskisi gibi olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'a dönerse insanlar ondan eski Trent olmasını bekleyecek. Öyle olmazsa daha önce bıraktığı izleri silmeye başlayabilir. Bunu görmek istemem ve taraftarların da istemeyeceğinden oldukça eminim.”

Ocak transfer dönemi, kariyerinde bir dönüm noktası olabilir

Valverde ve Dumfries, Mourinho'nun planlarında açık biçimde önünde yer alırken Alexander-Arnold, kış transfer dönemi açılmadan önce Madrid'deki kariyerini kurtarmaya çalışacağı belirleyici birkaç ayla karşı karşıya. Önümüzdeki haftalarda yalnızca maçların son bölümünde oyuna girmeye devam ederse ocak ayında Bernabeu'dan ayrılacağına dair spekülasyonlar daha da artacak. Ancak Anfield'a duygusal bir dönüşün herkesin desteğini alması pek olası görünmüyor.