Trent Alexander-Arnold'dan itiraf: Marcus Rashford'ı küçümsemiştim

2018'de Old Trafford'da oynadıkları maçta Rashford karşısında ezilen Alexander-Arnold, o maçı unutamadığını açıkladı.

'un başarılı sağ beki Trent Alexander-Arnold, kariyerinin en kötü maçını 'ın yıldızı Marcus Rashford'ı küçümsediği için oynadığını itiraf etti.

Liverpool, 10 Mart 2018'de Old Trafford'da konuk olduğu United'a Rashford'ın iki golüyle 2-1 kaybetmişti.

O maçta Premier Lig'deki 15. maçını oynayan Alexander-Arnold ise Rashford'a karşı oldukça zor anlar yaşamış; ancak 80. dakikaya kadar oyundan alınmamıştı.

Haberin devamı aşağıda

The Athletic' e bir röportaj veren Alexander-Arnold, "United'a karşı oynadığımız o maç, sahadaki direkt rakibim anlamında en çok zorlandığım maçtı. Açıkçası Rashford'ı hafife aldığımı söyleyebilirim" dedi.

"Benim için oldukça öğretici bir maçtı," diyen Alexander-Arnold, "Bunun gerçekleşmesinden nefret etmiştim. Liverpool oyuncusu olarak muhtemelen sergilediğim en kötü performanstı. Ama böyle şeylerle karşılaştığında, bundan bir ders çıkarmak zorundasınız" yorumunu yaptı.

"Bu benim için uyarı ikazıydı," diyen başarılı sağ bek oyuncusu, "Böyle günlerden nefret edersiniz. Bunu tecrübe etmeyi istemezsiniz. Nasıl hissettiğinizi hatırlatsınız ve bu da bir daha böyle bir şey yaşamamak için elinizden geleni yapmanızı sağlar" ifadelerini kullandı.