Trent Alexander-Arnold, İspanya'nın başkentinde zorlu bir dönem geçirmesine rağmen önümüzdeki ocak transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmaya niyeti olmadığını belirtiyor. Jose Mourinho yönetinde forma şansının kısıtlı kalması, İngiltere milli futbolcusunun Liverpool'a duygusal bir geri dönüş yapabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

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Romano, Alexander-Arnold'ın transfer konusundaki durumuna açıklık getirdi

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Alexander-Arnold'ın Real Madrid'deki geleceğine ilişkin artan spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı. Anfield'dan ses getiren transferinin üzerinden 18 ay geçen bek, kendisini Premier League'in simge isimlerinden biri hâline getiren dünya çapındaki performansını tekrarlamakta zorlandı.

Romano, DAZN Bet España'ya yaptığı açıklamada, oyuncunun kışın transfer olacağına dair haberlerin şu anda hiçbir dayanağı olmadığını söyledi. Romano, Merseyside'a dönüş iddialarına son noktayı koyarak şunları söyledi: "Son haftalarda Trent Alexander-Arnold'ın ocak transfer döneminde Real Madrid'den ayrılma ihtimali hakkında çok sayıda söylenti çıktı. İngiltere'deki bazı haberlerde Liverpool'a dönebileceği öne sürüldü. Ancak Trent Alexander-Arnold, Real Madrid ve Liverpool arasında kesinlikle hiçbir görüşme yürütülmüyor."

Mourinho'nun taktik değişiklikleri ayrılık iddialarını tetikledi

Mourinho'nun teknik direktör olarak gelişi, Alexander-Arnold'ın Madrid'deki durumunu kökten değiştirdi. Portekizli teknik direktör, yazın Inter'den Denzel Dumfries'i transfer ederek savunma sağlamlığına öncelik verdi. Ayrıca Federico Valverde'nin çok yönlülüğünden de yararlandı.

Romano, pozisyon rekabetini şöyle anlattı: "Trent kulübe elbette saygı duyuyor ve onu seviyor, ancak bu geçmişte kaldı. Tamamen Real Madrid'e odaklanmış durumda ve Liverpool ile kesinlikle hiçbir temas veya görüşme olmadı. Trent'in durumuna genel olarak da açıklık getirmek önemli. Real Madrid'de son haftaların kritik maçlarında en önemli sağ bek Fede Valverde oldu. Orta sahada veya sağda oynayabiliyor, dolayısıyla birden fazla pozisyonda görev alabilen bir oyuncu."

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Real Madrid projesine bağlılık

Önemli maçlara ilk 11'de başlayamamasına rağmen Alexander-Arnold'ın, İspanya'da başarılı olma hedefinden vazgeçmeye hazır olmadığı bildiriliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre perde arkasındaki tutumu örnek teşkil etmeye devam ediyor. Oyuncu, takımdaki yeri için mücadele etmeye kararlı ve sezonun ikinci yarısında takımın birden fazla kulvarda kupa kazanma hedeflerine hâlâ önemli katkı sağlayabileceğine inanıyor.

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Romano sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Trent Alexander-Arnold hiç pes etmiyor. Millî maç arasından önce Real Madrid'in oynadığı son maçlardan birinde de sahadaydı ve Jose Mourinho ondan hâlâ çok memnun. Trent sahada olduğunda performansı her zaman çok iyi. Antrenmanlardaki seviyesi de son derece yüksek ve Mourinho bunu her zaman takdir ediyor." Bu sözler, teknik direktörün İngiliz oyuncunun kadroya kattığı kendine özgü teknik özelliklere hâlâ değer verdiğini gösteriyor.

Ocak ayında ayrılık görünmüyor

Getty Images

Real Madrid, sezonun belirleyici bölümüne girerken kadro derinliğini korumak için oyuncuyu takımda tutmak istiyor gibi görünüyor. Mourinho'nun, eski Liverpool oyuncusunu planlarının önemli bir parçası olarak gördüğü ve sezon ortasında önemli oyunculardan hiçbirinin ayrılmasına izin vermek istemediği bildiriliyor.

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Romano sözlerini şöyle tamamladı: "Trent'in sezon sonuna kadar fırsatlar bulacağından ve daha fazla süre alacağından eminim. Ocak transfer döneminde ayrılmasına yönelik bir plan da yok. Mourinho, kilit oyuncularının tamamını sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor ve Trent Alexander-Arnold kesinlikle onlardan biri. Real Madrid bütün kulvarlarda rekabetçi kalmak istiyor; Trent'in ayrılmayı planlamamasının nedeni de bu. Kulüp de onun hem sezonun kalan bölümünde hem de gelecekte kendileri için çok önemli bir oyuncu olmaya devam edeceğine inanıyor." Şimdilik savunma oyuncusunun odağında Madrid var.