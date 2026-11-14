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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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Trent Alexander-Arnold, Liverpool'a dönüş söylentileri ve Jose Mourinho'nun tutumu gündemdeyken Real Madrid'deki geleceği hakkında kararını verdi

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Trent Alexander-Arnold, İspanya'nın başkentinde zorlu bir dönem geçirmesine rağmen önümüzdeki ocak transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmaya niyeti olmadığını belirtiyor. Jose Mourinho yönetinde forma şansının kısıtlı kalması, İngiltere milli futbolcusunun Liverpool'a duygusal bir geri dönüş yapabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

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Romano, Alexander-Arnold'ın transfer konusundaki durumuna açıklık getirdi

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Alexander-Arnold'ın Real Madrid'deki geleceğine ilişkin artan spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı. Anfield'dan ses getiren transferinin üzerinden 18 ay geçen bek, kendisini Premier League'in simge isimlerinden biri hâline getiren dünya çapındaki performansını tekrarlamakta zorlandı.

Romano, DAZN Bet España'ya yaptığı açıklamada, oyuncunun kışın transfer olacağına dair haberlerin şu anda hiçbir dayanağı olmadığını söyledi. Romano, Merseyside'a dönüş iddialarına son noktayı koyarak şunları söyledi: "Son haftalarda Trent Alexander-Arnold'ın ocak transfer döneminde Real Madrid'den ayrılma ihtimali hakkında çok sayıda söylenti çıktı. İngiltere'deki bazı haberlerde Liverpool'a dönebileceği öne sürüldü. Ancak Trent Alexander-Arnold, Real Madrid ve Liverpool arasında kesinlikle hiçbir görüşme yürütülmüyor."

Mourinho'nun taktik değişiklikleri ayrılık iddialarını tetikledi

Mourinho'nun teknik direktör olarak gelişi, Alexander-Arnold'ın Madrid'deki durumunu kökten değiştirdi. Portekizli teknik direktör, yazın Inter'den Denzel Dumfries'i transfer ederek savunma sağlamlığına öncelik verdi. Ayrıca Federico Valverde'nin çok yönlülüğünden de yararlandı.

Romano, pozisyon rekabetini şöyle anlattı: "Trent kulübe elbette saygı duyuyor ve onu seviyor, ancak bu geçmişte kaldı. Tamamen Real Madrid'e odaklanmış durumda ve Liverpool ile kesinlikle hiçbir temas veya görüşme olmadı. Trent'in durumuna genel olarak da açıklık getirmek önemli. Real Madrid'de son haftaların kritik maçlarında en önemli sağ bek Fede Valverde oldu. Orta sahada veya sağda oynayabiliyor, dolayısıyla birden fazla pozisyonda görev alabilen bir oyuncu."

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Real Madrid projesine bağlılık

Önemli maçlara ilk 11'de başlayamamasına rağmen Alexander-Arnold'ın, İspanya'da başarılı olma hedefinden vazgeçmeye hazır olmadığı bildiriliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre perde arkasındaki tutumu örnek teşkil etmeye devam ediyor. Oyuncu, takımdaki yeri için mücadele etmeye kararlı ve sezonun ikinci yarısında takımın birden fazla kulvarda kupa kazanma hedeflerine hâlâ önemli katkı sağlayabileceğine inanıyor.

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Romano sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Trent Alexander-Arnold hiç pes etmiyor. Millî maç arasından önce Real Madrid'in oynadığı son maçlardan birinde de sahadaydı ve Jose Mourinho ondan hâlâ çok memnun. Trent sahada olduğunda performansı her zaman çok iyi. Antrenmanlardaki seviyesi de son derece yüksek ve Mourinho bunu her zaman takdir ediyor." Bu sözler, teknik direktörün İngiliz oyuncunun kadroya kattığı kendine özgü teknik özelliklere hâlâ değer verdiğini gösteriyor.

Ocak ayında ayrılık görünmüyor

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Real Madrid, sezonun belirleyici bölümüne girerken kadro derinliğini korumak için oyuncuyu takımda tutmak istiyor gibi görünüyor. Mourinho'nun, eski Liverpool oyuncusunu planlarının önemli bir parçası olarak gördüğü ve sezon ortasında önemli oyunculardan hiçbirinin ayrılmasına izin vermek istemediği bildiriliyor.

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Romano sözlerini şöyle tamamladı: "Trent'in sezon sonuna kadar fırsatlar bulacağından ve daha fazla süre alacağından eminim. Ocak transfer döneminde ayrılmasına yönelik bir plan da yok. Mourinho, kilit oyuncularının tamamını sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor ve Trent Alexander-Arnold kesinlikle onlardan biri. Real Madrid bütün kulvarlarda rekabetçi kalmak istiyor; Trent'in ayrılmayı planlamamasının nedeni de bu. Kulüp de onun hem sezonun kalan bölümünde hem de gelecekte kendileri için çok önemli bir oyuncu olmaya devam edeceğine inanıyor." Şimdilik savunma oyuncusunun odağında Madrid var.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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