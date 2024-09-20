Liverpool’un yıldızı Trent Alexander-Arnold, Ligue 1 ekibi Nantes’ı satın almak için sürpriz bir adım attı.

Liverpool’un savunma oyuncusu Trent Alexander-Arnold, Fransa Ligue 1 kulübü Nantes’ı satın almak için 80 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Fransız basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Milli Takımı oyuncusu, Nantes’ın sahibi Waldemar Kita ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve kulübü almak için İngiltere merkezli bir yatırım fonu aracılığıyla harekete geçti.

Alexander-Arnold, geçtiğimiz yaz babası tarafından yönetilen bir yatırım fonu aracılığıyla Nantes’ın sahibi olmak istediğini belirtti. Fransız iş insanı Kita, Nantes’ı 2007’den bu yana yönetiyor, ancak son dönemde kulübün sportif ve finansal sorunlarından dolayı yorgun düştüğü belirtiliyor.

Mbappe'den ilham aldı

Kulübün satışı konusundaki isteksizliğine rağmen, Kita’nın kulübün yeni bir stadyuma sahip olamaması ve TV hakları anlaşmazlıkları gibi problemlerle karşılaşması nedeniyle satışa daha sıcak baktığı iddia ediliyor.

Alexander-Arnold’un bu hamlesinin, Kylian Mbappe’nin Fransa Ligue 2 takımı Stade Malherbe Caen’i satın almasının ardından ilham aldığı düşünülüyor. Liverpool yıldızı, Nantes’ı alarak futbolda kendi iş dünyasını geliştirmek istiyor. Yapılan teklifin 80 milyon sterlinlik bir peşinat ve ek olarak 20 milyon sterlinlik bir satıcı kredisi ile çeşitli bonusları içerdiği öne sürülüyor.

Alexander-Arnold’un bu sürpriz hamlesi, Liverpool ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kulübü satın alması halinde, İngiliz yıldızın futboldaki etkisi sadece saha içinde değil, saha dışında da büyümeye devam edecek.