Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'in birinci tercih sağ beki olmak için takıma katıldı ancak Jose Mourinho yönetiminde şimdi o pozisyonda bir orta saha oyuncusunun oynamasını izliyor. Kaptan Fede Valverde, Mestalla'da yine sağ bekte başladı ve Valencia karşısında açılış golünü sert bir vuruşla attı. Alexander-Arnold ile yaz transferi Denzel Dumfries ise bir kez daha ilk 11'de yer almadı.

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Valverde, Mestalla'da sağ bekten golü buldu

Valverde, Real Madrid'in cumartesi günü Valencia'ya konuk olduğu maçta sağ bekte oynadı. Mourinho'nun ilk 11'inde ne Alexander-Arnold ne de Dumfries vardı. Kylian Mbappe'nin serbest vuruşu barajdan dönüp top Real Madrid kaptanının önüne yuvarlandığında, Uruguaylı oyuncu 28. dakikada bu tercihin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi.

Valverde yaklaşık 20 metre mesafede topu kontrol etti ve sert, yerden bir vuruşla ağları buldu. Arda Guler sekiz dakika sonra farkı ikiye çıkardı ve konuk ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

Kaptan, alışık olmadığı rolde öne çıktı

Valverde'nin performansı golünden ibaret değildi. Sofascore'a göre ilk yarıda topla 32 kez buluştu, 29 pasının 26'sında isabet sağladı ve bir kez bile çalım yemedi. Real Madrid ise topa yüzde 75 oranında sahip oldu.

Bu, Mourinho'nun denemesinin artık yerleşik bir plana dönüştüğünün son işaretiydi. Valverde ilk kez geçen ay Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyette sağ beke çekildi. O zamandan beri Sevilla, RB Leipzig ve Barcelona maçlarının yanı sıra Mestalla'da da bu mevkide ilk 11'de başladı.

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Alexander-Arnold'un süreleri azaldı

Bu değişiklikten en çok Alexander-Arnold etkilendi. İngiltere millî takım oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 435 dakika oynadı ve La Liga'da sadece dört kez ilk 11'de başladı. Ayrıca Real Madrid'in son üç Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesinden çıkmadı.

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Villarreal maçından bu yana ilk 11'de çıktığı tek karşılaşma, Racing Santander deplasmanında kazanılan 3-0'lık maçtı. Valverde, kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle o maçta forma giymemişti. Geçen sezon bir dizi sakatlığa rağmen 30 maça çıkan bir oyuncu için bu keskin bir düşüş. Dumfries de gelişinden yalnızca aylar sonra yerini kaybetti.

Forma şansı bulamayan bekleri ne bekliyor?

Real Madrid, maçın başlama düdüğünden önce tüm kulvarlarda üst üste yedi galibiyet almıştı. Bu nedenle Mourinho'nun kazanan kadroyu değiştirmesi için pek sebep yok. Racing maçı öncesindeki basın toplantısında, "Sonunda herkes oynayacak," demişti.

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Alexander-Arnold ise İngiltere'ye güvenebilir. Thomas Tuchel onu Dünya Kupası kadrosuna almamıştı ancak daha sonra yeniden çağırdı. Alexander-Arnold, son millî arada Çekya karşısında alınan iki galibiyette de 90 dakika oynadı. İngiltere perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak.