Trent Alexander-Arnold: Klopp, bugünkü Liverpool'un mimarı oldu

Trent Alexander-Arnold, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kulübün kimliğini oluşturmasında büyük bir katkısı olduğunu söyledi.

'un 21 yaşındaki yıldızı Trent Alexander-Arnold, teknik direktörleri Jürgen Klopp hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğuna yalnızca iki galibiyet uzaklıkta olan Liverpool, 21 Haziran Pazar günü saat 21:00'de ile karşılaşacak.

Karşılaşma önce BBC Radio 5 yayınına katılan Alexander-Arnold, takımın aldığı başarılı sonuçları Jürgen Klopp'a borçlu olduklarını söyledi:

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"Klopp'un takımı devraldığı ilk günden bugüne kadar yaptıkları olağanüstüydü. Tüm kulübü değiştirirken, şüphesi olanları da birer inanana dönüştürmeyi başardı. Herkese aynı şeyleri düşündürmeyi, inandırmayı ve hayal ettirmeyi sağladı. Bugünkü Liverpool'un mimarı oldu. Bu ülkede doğmamış olsa bile takımın kimliğiyle harika bir şekilde uyuştu. Bunları yapan birine saygı duymalısınız. Etrafındaki her insanın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yaptıkları inanılmaz. O her zaman kulüp ve benim için çok özel biri olarak kalacak."