Galli menajer, genç oyuncuları parlatırken harika bir iş çıkardı ve İngiliz futbolunun, uyuyan devlerinden birisini uyandırdı.

Nottingham Forest başantrenörü Steve Cooper, şimdiden inanılmaz derecede uzun bir başarı listesine sahip.

Phil Foden, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher ve Marc Guehi gibi geleceğin uluslararası oyuncularının gelişiminde önemli bir rol oynayarak İngiltere ile 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmış olmakla övünebilir.

Futbol Federasyonu'nda (FA) çalışırken Kolombiya'yı gözlemlemek ve bulgularını, İngiltere’nin Moskova'daki Güney Amerika ekibiyle olan Dünya Kupası mücadelesi öncesinde Gareth Southgate'e sunmakla suçlandı.

Ondan önce, cumartesi günü üçüncü bir Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak olan birinci sınıf bek Trent Alexander-Arnold'u yetiştiren Liverpool akademisindeki en önemli hocalardan bir tanesiydi.

Şimdi, Cooper, Nottingham Forest'ı 30 yıl içinde ilk kez Wembley'e götürdü ve Premier Lig’e çıkarmayı başardı.

Muhtemelen şimdiye kadarki en büyük başarısı olurdu. Gerçekten de Liverpool patronu Jurgen Klopp'un LMA'da yılın menajeri ödülünü aldıktan sonra söylediği gibi, "Steve Cooper'ın Nottingham'da yaptığı çılgınca."

O yanlış değil. Ne de olsa Forest, Cooper eylül ayı sonlarında devraldığında Championship’in en altındaydı. Pazar günü, play-off finalinde Huddersfield ile karşılaştılar.

Brighton'dan Graham Potter'dan sonra Cooper, tartışmasız bugün oyunda çalışan en heyecan verici İngiliz koç.

Potter gibi Cooper da istisnai bir futbolcu değildi. Profesyonel seviyeye ulaştı, ancak Wrexham'ın akademisinde koç olmak için hızlı bir şekilde emekli oldu.

Anavatanı Galler'de çalışırken, İngiltere sınırının hemen ötesinde Liverpool tarafından fark edildi ve 15 Yaş Altı antrenörü olarak Kırmızılar’ın akademilerine katıldı.

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Melwood'da, Melwood'daki koçluk felsefesini elden geçirmek için Rafael Benitez tarafından Barcelona'nın La Masia'sından koparılan Pep Segura ile tanışacaktı.

Cooper, eski akıl hocası ile düzenli temas halinde. Gerçekten de onu Forest spor direktörü Kyriakos Dourekas'a tavsiye eden de Segura'ydı.

GOAL'a konuşan Segura, "Liverpool'a geldiğimde Steve benim sağ kolum oldu" dedi.

"İngilizcem mükemmel değil, ama ilk günden itibaren fikrimi anladı ve hem koçlar hem de oyuncular için tercüme etti.

“Hepsiyle kendim konuştum. Ancak, Steve önemliydi çünkü beni gerçekten anlamaya çalıştı ve her gün öğrenmeye istekliydi.

"Sadece her şeyi öğrenmek ve anlamak istedi. Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca oyunla ilgili konuşmalarımız gitgide derinleşti.

"O zaman kendi fikrimi koçlarıma benden daha iyi açıklayabilirdi. Ben ayrıldıktan sonra kendini daha da geliştirdi ve Trent Alexander-Arnold gibi oyuncularla çalıştı.

"Onu harika bir koç yapan şey, yüksek seviyede oynamamış olması. Oyuncuları anlamayı koçluk yoluyla öğrenmiş.

"Fikirlerini ve felsefesini geliştirdi ve ardından çok detaylı bir koçluk metodolojisini uygulamaya koydu.

"Giderek daha yaşlı oyuncularla çalıştı ve şakaları, kişiliği ve yöneticiliği ile İngiliz zihniyetini kurumlarında yukarılara taşıyor. İngiliz zihniyetine sahip Avrupa tarzında bir koç.”

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Cooper'ın Forest'ta yarattığı anlık etki Dave Reddin için de sürpriz olmadı.

FA'nın eski takım stratejisi ve performansı başkanı GOAL'a "Steve, bize katıldığında zaten istisnai bir bireydi" dedi.

"Oyunu nasıl oynamak istediğine dair net bir fikirle geldi. Oyunu nasıl gördüğüne dair olağanüstü ayrıntılara sahipti. FA modeline dönüşen oyun modelindeki başlangıç noktası ayrıntısının rakipsiz olduğunu düşünüyorum.

"Steve'in öne çıktığı nokta, inanılmaz bir süreç, merak ve öğrenmeye susamışlığıydı. Altı yıl boyunca birlikte vakit geçirecek kadar şanslı olduğum tüm koçlar arasında Steve bana en çok gelen, konuşan, soru soran ve meydan okuyan kişiydi. Ben ne dersem o düzenli olarak benimle oturur ve konuşmak için bir fincan çay içerdi.

"O çok cana yakın. Oyuncuları tanımak, anlamak ve sadece oyunculardan ziyade insan olarak tanımak için zaman harcıyor. Oyuncu gelişimi için kilidi açan anahtar bu.

"Son zamanlarda onu Forest'ta görmeye gittim ve oyuncularıyla hala bu bağlantısı var, ofis kapısı açık ve antrenman sahası, oyuncuların kapısının önünden geçmesi için kuruldu.

"Sabahları sadece antrenman sahasında değil, oyuncularıyla konuşmak için zamanı olduğundan emin oluyor, onlarla oturup konuşmayı seviyor.

"Oyun hakkında benzer bilgiye sahip başka koçlar da olabilir, ancak farklılaşma, onlarla nasıl ilişki kurduğunuz, onları harekete geçirip onlardan en iyi şekilde yararlanmanızla olabilir."

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Kendisine bu kadar saygı duyulduğu göz önüne alındığında, Cooper'ın gençlik futbolunu üst düzey bir çalışmayla değiştirdikten sonra şüpheyle karşılanması dikkate değer.

Gerçekten de, Swansea'deki FA görevinden ayrıldıktan sonra, daha sonra Championship play-off'larında arka arkaya yer aldı ve göreve getirilmesi bir risk olarak görüldü.

Reddin, "Sistemde fazlasıyla değeri düşük olan koçlar var ve Coops da onlardan biri olurdu," diye ekliyor.

"Swansea o sırada ona bir şans verdiklerini düşünmüş olabilir, ama onu tanıyanlar öyle olmadığını biliyorlardı.

"Genç futbolundan geldiği için dışarıdan bir kumar olduğu algısı vardı. Medya ve sosyal medya ona karşı nazik değildi.

"Ama kalitesiyle neyin mümkün olduğunu görüyorsunuz. Dışarıda bir şans verilmeyen başka Steve Cooper'lar da var."

Cooper, o zamandan beri İngiliz oyununun uyuyan devlerinden biri olan Forest'ı birkaç ay içinde canlandırdı ve şimdi City Ground, ülkenin en hareketli stadyumlarından birisi.

Avrupa’nın eski şampiyonları, Brennan Johnson, James Garner ve Djed Spence gibi yetenekli gençlerden oluşan bir takımla övünebilir.

Huddersfield, normal sezon sıralamasında Forest'ın bir sıra ve iki puan üzerinde bitirdi. Bu nedenle, Wembley'de kazanmak ve Premier Lig’e yükselmeyle elde edilen 135 milyon Sterlin (170 milyon Dolar) gibi ekstra bir geliri yönetmek kolay olmayacak.

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