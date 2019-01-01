Trent Alexander-Arnold, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Liverpool'un başarılı sağ beki, geçtiğimiz sezon kırdığı rekorla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardı.

Gösterdiği üstün performansla 'un değişmez isimlerinden biri olan Trent Alexander-Arnold, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 12 asistle bir sezonda en fazla asist yapan futbolcu olan Alexander-Arnold, Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi.

Alexander-Arnold konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu benim için büyük bir onur. Sürekli önüme bakıyorum ve takımımın daha fazla gol pozisyonuna girmesi için çalışıyorum. Benim asist yapabilmem için takım arkadaşlarımın gol atması gerekiyor. Bu bir takım oyunu. Takım arkadaşlarım olmadan bu rekoru kırmam imkansızdı” diye konuştu.

Liverpool’un 21 yaşındaki sağ beki, elde ettiği bu rekoru ise ezeli rakipleri ’ın futbolcuları Andy Hinchcliffe (1994-95) ve Leighton Baines’ten (2010-11) aldı.