Liverpool'un her sezonu en az bir kupa kaldırma hedefiyle yola çıktığını söyleyen Trent Alexander-Arnold, buna karşın son birkaç yılda beklentilerin altında kaldıklarını düşünmüyor.

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşayan Alexander-Arnold, yaptığı asistlerde takımın başarısında büyük paya sahip.

Savunmanın sağ kanadında görev yapmasına rağmen bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 28 maçta 16 asist yapan Alexander-Arnold, Devler Ligi'nde ise üç maçta üç gol pası verdi.

2021/22 sezonunda dört kulvarda da yoluna devam eden Liverpool'un planı, bu kulvarların en az birinde zafere ulaşmak.

Ne söyledi?

"Yeteri kadar kupa kazanamadığımız için hayal kırıklığı hissetmiyoruz."

"Niyetim kimseye taş atmak değil, ama baktığınızda Manchester City'nin harika bir kadrosu var, ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar."

"Beklentiler belli. Her sezon en az bir kupa."

Liverpool'un kupa şansı

Bu hafta Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile karşılaşmaya hazırlanan Liverpool, Premier Lig'de lider Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Bir maç eksiğiyle son şampiyonun dokuz puan gerisinde bulunan Liverpool, zirve takibini sonuna kadar sürdürmeye kararlı.

Lig Kupası'nda finale yükselen Merseyside ekibi, 27 Şubat'ta kupa için Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

FA Cup'ta da yoluna devam eden Liverpool'un beşinci turdaki rakibi Premier Lig'in alt sıralarda yer alan ekiplerinden Norwich City.

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