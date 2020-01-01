Trent Alexander-Arnold: Ailem benim için hayallerinden vazgeçti

Liverpool'un başarılı sağ beki, şu an bulunduğu yere gelmesinde büyük yardımları dokunan ailesine borçlu olduğunu söyledi.

, son yılların en başarılı futbol kulüpleri arasında kendisine rahatlıkla yer buluyor.

İngiliz ekibin bu başarısında hücum üçlüsü, Virgil van Dijk ve Alisson Becker kadar öne çıkan isimlerden bir tanesi de Trent Alexander-Arnold.

UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarını kazanan 21 yaşındaki oyuncu ailesi yanında olmadan bu başarıların hiçbirini yaşayamayacağını belirtti.

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The Red Bulletin'e konuşan Arnold "Ailem futbol oynayabilmem için çok fazla fedakarlık yaptı. Özellikle kardeşlerim benim için kendi hayallerinden vazgeçti. Bu onlar için çok zordu. Hem okulu hem futbolu birlikte yürütmek hiç de kolay değildi. Ailem için eğitim daha önemli olsa da, her zaman futbol oynamanın hayalini kuruyordum ve yeteri kadar çalıştığım takdirde bunu başarmamın zor olmayacağını hissettim" ifadelerini kullandı.

Akademi günlerini de anlatan genç oyuncu "Çok fazla hayal kırıklığı, kızgınlık ve hüsran yaşadım. Ancak bunları aşıp sahada doğru işler yapmayı öğrendim. O yaşlarda her zaman çok daha fazla oynamak istiyorsun" şeklinde konuştu.

Liverpool'un A Takımı'nda beşinci sezonunu geçiren Alexander-Arnold, çıktığı 149 maçta 6 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.