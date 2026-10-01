Barcelona, Mısır'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası finalini perşembe akşamı Macar ekibi Veszprém'e 42-33 kaybetti.

Mundo Deportivo gazetesi, Veszprém'in bir yıldan fazla süredir yenilgi yüzü görmeyen Katalan ekibine ilk mağlubiyetini tattırmayı başardığını aktardı.

Barcelona hem savunmada hem de hücumda alışılmadık bir performans sergiledi; savunmada kırılgandı, hücumda ise fırsatları harcadı ve ilk yarıyı 22-16 geride tamamladı.

Bu mağlubiyet, teknik direktör Carlos Ortega'nın ekibi için bir yıldan fazla süredir ve 65 maçlık galibiyet serisinin ardından gelen ilk yenilgi oldu. Takım, en son 18 Eylül 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Magdeburg'a 22-21 kaybetmişti.

Xavi Pascual yönetimindeki Veszprém büyük bir maç ortaya koydu ve oyunun tüm yönlerinde Barcelona'ya üstünlük kurarak dünya şampiyonluğu unvanını Katalan ekibinin elinden aldı; böylece 2024'te kazandığı şampiyonluğun ardından turnuvadaki ikinci unvanına ulaştı.

Kaleci Nielsen, yüzde 29'luk bir başarı oranıyla 12 topu kurtararak parladı ve final maçının en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Nielsen, henüz Barcelona'nın kalecisiyken 2025 edisyonunun finalinde en öne çıkan yıldızdı; yüzde 49'luk bir başarı oranıyla 27 topu kurtarmış ve iki zorlu uzatma devresinin ardından 31-30 sonuçlanan maçta Katalan ekibini Veszprém karşısında galibiyete taşımıştı.

Bir yıl sonra, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kabul edilen Danimarkalı kaleci, Veszprém'in Mısır'da şampiyonluğu geri almasında takımın temel direklerinden biri haline geldi. Her şey Veszprém'in lehine gelişirken Barcelona neredeyse hiçbir şeyi başaramadı ve bu ölümcül birleşim, Ortega'nın 2021'de Xavi Pascual'ın ardından takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenmesinden bu yana Katalan ekibinin en büyük mağlubiyetine yol açtı.



